مجمع انتخاباتی والیبال باید تا قبل از عید برگزار شود

بهنام محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بازگشت دوباره سرمربی تیم ملی والیبال گفت: اطلاعاتی درباره قرارداد ایگور کولاکوویچ ندارم. او یکی از مربیان خوب دنیا است اما چون جزئیات قرارداد را ندارم نمی توانم نظر کارشناسی بدهم.

کارشناس والیبال در ادامه به مربیان ایرانی اشاره و خاطرنشان کرد: فدراسیون والیبال باید شخصیت، ارج و قرب مربیان ایرانی را بداند و آن را از نظر مادی و معنوی حفظ کند. به هر حال والیبال ایران را همین مربیان داخلی به این جایگاه رسانده اند؛ خارجی ها که این کار را نکرده اند. باید آنها نیز از نظر مالی به خوبی تامین شوند نه اینکه مربیان خارجی حقوق و دستمزدهای آنچنانی بگیرند اما مربی وطنی که دلسوزتر هستند از نظر مالی تامین نشود.

وی در ادامه درباره برگزاری هر چه سریعتر مجمع انتخاباتی والیبال نیز گفت: افشین داوری در حال حاضر به عنوان سرپرست در فدراسیون حضور دارد. او را از زمانی که در فدراسیون های مختلف بوده می شناسم. توقع ما این است تا مجمع را هر چه سریعتر برگزار کند. صلاح والیبال ایران در این است تا قبل از عید، انتخابات برگزار و رئیس آینده مشخص شود. چرا که نیاز والیبال ما این است و سال آینده مسابقات مهمی را پیش رو داریم. نیاز است که هر چه سریعتر مجمع را برگزار کنند. داوری به وزارت تعهد دارد که انتخابات را به خوبی برگزار کند و برود. توقع ما نیز از داوری همین است.

محمودی با تاکید بر اینکه مجمع انتخاباتی والیبال باید هر چه سریعتر برگزار شود گفت: به هر حال والیبال مسابقات مهمی پیش رو دارد و رئیس فدراسیون است که می تواند برنامه ریزی کند و پس ازکسب نتایج والیبال در رقابت ها این رئیس است که می تواند پاسخگو باشد. والیبال باید هر چه سریعتر به آرامش برسد. کسی باید بیاید که مانند داورزنی و یزدانی خرم خدمات خوبی به والیبال کند.

وی درباره اینکه آیا قصد دارد در انتخابات ثبت نام کند یا خیر؟ گفت: فعلا چیزی مشخص نیست. تصمیمی در این باره ندارم. قطعا ما از خانواده والیبال هستیم و تمام تلاش خود را می کنیم تا به والیبال کمک کنیم اما در این ۸ سال که استفاده ای از ما نشد. به هر حال در هر سنگری باشیم سعی می کنیم بدون حاشیه به والیبال کمک کنیم.