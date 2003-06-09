كار شكني آمريكا و انگليس ادامه دارد
سر نوشت نا معلوم بيش از 8700تن از شهيدان جنگ تحميلي عراق عليه ايران
در حال حاضر به دليل استقرار نيروهاي امريكايي در عراق ، هرگونه عمليات در زمينه جستجوي مفقودين جنگ درعراق متوقف است .
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در حال حاضر به دليل استقرار نيروهاي امريكايي در عراق ، هرگونه عمليات در زمينه جستجوي مفقودين جنگ درعراق متوقف است .
به گزارش خبرگزاري مهر سردار مير فيصل باقرزاده رييس كميته جستجوي مفقودين ستاد كل نيروهاي مسلح گفت :عمليات كاوش مفقودين به دليل كارشكني هاي آمريكايي ها متوقف شده است و سرنوشت بيش از 8700تن از شهيدان جنگ تحميلي عراق عليه ايران نا معلوم است.
وي افزو: د در حال حاضر به دليل استقرار نيروهاي امريكايي در عراق ، هرگونه عمليات در زمينه جستجوي مفقودين جنگ درعراق متوقف است .
سردار باقرزاده با انتقاد از كارشكني نيرو هاي امريكايي و انگليسي در روند جستجوي مفقودين ايراني گفت:نيروهاي امريكايي و انگليسي از تحويل سوابق اسرا و مفقودين به كميته بين المللي صليب سرخ خود داري مي كنند واز تشكيل كميته سه جانبه ايران ،كويت وصليب سرخ براي جستجوي مفقودين ممانعت به عمل مي آورند.
وي صليب سرخ جهاني را به تشديد تلاشها نسبت به باز گرداندن شهداي ايراني و از سرگيري عمليات جستجوي مفقودين فرا خواند.
رييس كميته جستجوي مفقودين ستاد كل نيروهاي مسلح همچنين جلو گيري از انجام اعمال مذهبي همچون نماز و طواف شهيدان در كربلا و نجف ، ممانعت براي ورود تيم ايراني به خاك عراق، ايجاد حاشيه امنيت براي جنايتكاران جنگ تحمبلي و عدم تحويل آنان به مراجع ذيصلاح را از ديگر كار شكني هاي نيروهاي اشغالگر عراق اعلام كرد.
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