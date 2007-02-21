جرائم رانندگی در استان تهران 24 درصد کاهش داشته است

سرهنگ محمدکریم خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در 11 ماه گذشته در استان تهران مبلغ جرائم تخلفات راهنمایی و رانندگی 63 میلیارد و 635 میلیون و 684 هزار ریال است که این رقم در مقایسه با مبلغ 80 میلیاردی سال گذشته کاهش قابل توجهی نشان می دهد.

وی افزود: به رغم کاهش میزان جرائم، تعداد تصادفات و آسیب های ناشی از آن به شکل قابل توجهی کاهش یافته است.

خسروی ، آمار کاهش تصادفات را 12 درصد اعلام و خاطر نشان کرد: تصادفات فوتی 32درصد و تصادفات جرحی نیز 10 درصد کاهش وجود دارد.

معاون راهنمایی و رانندگی استان تهران ، کاهش آمار تصادفات جرحی و فوتی را ناشی از اقدامات توسعه فرهنگ ترافیکی و اصلاح هندسی مناسب در سطح استان تهران عنوان کرد.

به گزارش مهر ، در 11 ماه گذشته در سطح استان تهران یک میلیون و 99 هزار و 141 فقره قبض جریمه صادر شده است.