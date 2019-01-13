پویش یوز تا ابد امیدی در دل دوستداران محیط زیست

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - احمد رادمان: طبیعت شکننده کویر که سالهاست با خشکسالی‌های بی امان و پی در پی دست و پنجه نرم می‌کند امروز بیش از هر زمانی نیازمند کمک و یاری طبیعت دوستان است. در این بین کویر تشنه و خشک توران که علاوه بر خشکسالی های پی در پی چند سال اخیر، زیر سم دام‌های اهلی دامداران بیشتر از دیگر نقاط کویری ضربه دیده و زخم خورده است.

در راستای فعالیت پویش مردمی یوز تا ابد که توسط علاقمندان به طبیعت از سال گذشته فعالیت خود را برای حفاظت بهتر از تنها بازماندگان یوزپلنگ زیبای ایرانی در مجموعه ذخیره گاه زیستکره توران آغاز کردند، اقدام به خریداری سامانه های عرفی واقع در محدوده پارک ملی توران، بزرگترین زیستگاه یوزپلنگ و گورخر آسیایی کردند و در ادامه سازمان حفاظت محیط زیست نیز به کمک این پویش مردمی شتافتند، و سامانه‌های عرفی محدوده پارک ملی خریداری و تمام حق و حقوق عرفی بهره برداران نیز پرداخت شد.

در همین راستا تصمیم گرفتیم تا با استفاده از نظرات کارشناسان منابع طبیعی، پیشکسوتان محیط زیست منطقه و سایر صاحب نظران، اقدام به احیای مراتع تخریب شده در اثر چرای بی رویه دام طی سالیان گذشته، که با وجود خشکسالی چند برابر شده است، کنیم.

برای عملی کردن این تصمیم در ابتدا دو دستگاه تراکتور و ادوات شخم زدن فراهم و همچنین بذوری از گیاهان بومی منطقه شامل، تاغ و قیچ نیز تهیه و تدارک دیده شد.

با توجه به میزان بسیار پائین بارش نزولات جوی در منطقه توران، برای دستیابی به مبحث مهم مدیریت آب باران، پروژه ذخیره نزولات آسمانی توام با بذر پاشی به سبک احداث کنتور فارو، که نحوه اجرای آن احداث شیار با تراکتور بر روی خطوط تراز است، اجرا شد، تا بتوانیم گوشه ای از این زیستگاه ارزشمند را احیاء کنیم.

تغییرات زمینی تأثیرگذارترین عامل در زیستگاه یوزپلنگ است، آزار و اذیت از طرف انسان، کاهش زیستگاه‌ها، تکه‌تکه شدن زیستگاه‌ها، گسترش بیابان‌ها و شکار منابع غذایی یوزپلنگ‌ها همچون آهوها و مخصوصاً شکار غیرمجاز حیوانات برای سرگرمی یا برای تجارت از علل کاهش نسل این حیوان بوده‌است.