۸۵ هزار هکتار اراضی آذربایجان غربی به آبیاری نوین مجهز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی جوادی شنبه شب در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی افزود: یکی از مهمترین برنامه ها برای احیای دریاچه ارومیه مدنظر وزارت جهاد کشاورزی است ترویج روشهای کشت و آبیاری نوین است.

وی ادامه داد: آذربایجان غربی در استفاده و بهره گیری از شیوه های نوین آبیاری از ۳۶ هزار هکتار در سال ۱۳۹۳ به بیش از ۱۲۰ هزار هکتار در سال جاری رسیده که در نوع خود مطلوب و بی نظیر است.

جوادی افزود: در راستای احیای دریاچه ارومیه و حفاظت از محیط زیست در دولت یازدهم و دوازدهم ۶۱ هزار و ۵۷۰ هکتار از اراضی زراعی این حوضه به شیوه های نوین آبیاری تجهیز شده که گام بلندی برای احیا به شمار می رود.

وی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۲ تاکنون چهار میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب صرفه جویی آبی در آذربایجان‌غربی محقق شده است، اضافه کرد: این آمار نشان می دهد که با داشتن برنامه و همت لازم می‌توان به اهداف رسید و تنها باید برنامه‌ریزی دقیق و مناسب انجام شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه هنر مدیریت می تواند بسیاری از مشکلات را حل کند، ادامه داد: امروز شاهد افزایش راندمان آبیاری در آذربایجان غربی هستیم و این موضوع در سایه همراهی تیمی رخ داده است.

جوادی با اشاره به ظرفیت سردخانه های آذربایجان غربی و تشویق بخش خصوصی به فعالیت در این زمینه بیان کرد: تا سال ۱۳۹۱ ظرفیت سردخانه‌های این استان ۱۴۷ هزار و ۵۰۰ تن بود که این میزان تا پایان سال گذشته به حدود ۹۸۵ هزار تن افزایش داشته و تا پایان سال این ظرفیت به یک میلیون و ۳۶ هزار تن می رسد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: این سردخانه‌ها با اعتبار بخش خصوصی تاسیس شده و بیانگر این است که تنها وابسته بودن به بودجه دولتی عامل توسعه نیست.

در این مراسم از خدمات اسمعیل کریم زاده تجلیل و رسول جلیلی معاون پیشین برنامه ریزی و اقتصادی این سازمان به عنوان رئیس جدید سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی معرفی شد.