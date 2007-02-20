اولمرت در صدد اتمام دیوار حائل پیش از پایان دوره بوش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع فلسطینی، روزنامه فلسطینی "المنار" به نقل از یک منبع آگاه نوشت: پیش از سفر اخیر رایس به سرزمینهای اشغالی، اولمرت نشستی را با مشاوران و مسئولان ارشد دستگاههای امنیتی اسرائیل تشکیل و تأکید کرده که هدف نخست وی در این مرحله تکمیل ساخت دیوار حائل و تمام شدن آن پیش از اتمام دوره ریاست جمهوری جرج بوش و ترک کاخ سفید است.



به نوشته این روزنامه، نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفته است که ساخت این دیوار منافع استراتژیک اسرائیل را تقویت کرده و پاسخگوی نیازهای امنیتی آن خواهد بود.



به گفته این منبع، اولمرت شخصاً نظارت بر ترسیم مسیر دیوار بویژه در منطقه قدس را برعهده دارد و در نشستی با مشاورانش گفته است که این دیوار امنیت اسرائیلی ها را به مدت 10 سال تضمین می کند.



وی همچنین ابراز عقیده کرده است که در صورت از سرگیری مذاکره با فلسطینیان، ساخت این دیوار به اتمام رسیده و تل آیو اجازه نخواهد داد که در مورد آن مذاکره شود.