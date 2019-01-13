مهدی مستجاب الدعوه ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون بیش از ۳۰ کمیسیون تطبیق تشکیل شده است، نمی دانم چرا این بار همه دنبال برگزاری سریع کمیسیون هستند. ما به حاشیه ها کاری نداریم و طبق روال کاری خود برنامه ها را پیش می بریم.

وی ادامه داد: داورزنی رئیس این کمیسیون است و جلسات در دفتر معاونت توسعه ورزش قهرمانی تشکیل می شود، هر روز این موضوع در ساعت اداری در دستور کار قرار می‌دهیم باید شرایط قانونی فراهم شود، ۵ مدیر عضو این کمیسیون هستند که حق رای دارند و دو عضو دیگر بدون حق رای در جلسه شرکت می کنند.

مسئول امور مجامع وزارت ورزش افزود: دفتر معاونت توسعه ورزش قهرمانی فقط همین یک کار را ندارد که بخواهیم متمرکز شویم روی انجام آن، مسائل و امور زیادی است که از ابتدای صبح رسیدگی به آن انجام می شود. ضمن اینکه در طول روز کارهای پیش بینی نشده ای نیز ارجاع می شود.

مستجاب الدعوه در پایان گفت: این اطمینان را می دهم که در فضایی آرام و به دور از حاشیه پرونده ها به دقت مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه اعلام خواهد شد. این حق الناس است و باید همه اعضا حضور داشته باشند و طبق قانون بررسی ها صورت گرفته و تصمیم گیری انجام می شود.

کمیسیون تطبیق جهت رسیدگی به پرونده ۳۷ نامزدی که برای حضور در انتخابات سه فدراسیون کاراته، جودو و ووشو ثبت نام کرده اند تشکیل خواهد شد که زمان آن هنوز اعلام نشده است.