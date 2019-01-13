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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۸:۵۷

درخشش خبرگزاری مهر در انتخاب خبرنگار برتر فصل صومعه سرا

درخشش خبرگزاری مهر در انتخاب خبرنگار برتر فصل صومعه سرا

صومعه سرا- «مریم اصغری» به عنوان خبرنگار برتر فصل (سه ماهه سوم) شهرستان صومعه سرا انتخاب و در مراسمی تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه در مراسمی که به مناسب سالروز ولادت باسعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار در سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی و هنری فارابی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی صومعه سرا با حضور مسئولان، روسای دستگاه‌های اجرایی، پرستاران، خانواده های شهدا و جانبازان برگزار شد از خبرنگار خبرگزاری مهر به عنوان خبرنگار برتر فصل این شهرستان تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

«مریم اصغری» سرپرست و خبرنگار خبرگزاری مهر استان گیلان به دلیل پوشش و انعکاس مناسب اخبار شهرستان صومعه سرا در سه ماهه سوم به عنوان خبرنگار برتر فصل این شهرستان انتخاب و تجلیل شد.

کد مطلب 4511113

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