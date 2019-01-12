سرانه فضای نمازخانه مدارس خراسان شمالی پایین تر از کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی شورزاده شامگاه شنبه در شورای آموزش و پرورش خراسان شمالی، اظهار کرد: متوسط فضای نمازخانه مدارس در کشور نیم متر بوده در حالی که این رقم در خراسان شمالی ٢٣ سانتی متر و در بجنورد ١٧ سانتی متر است.

شورزاده افزود: یکی از مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب به خراسان شمالی، اختصاص سه میلیارد تومان برای ساخت ٦٠ نمازخانه در مدارس بود اما متاسفانه این اعتبار تا اکنون تخصیص نیافته است.

به گفته وی در حال حاضر از بین یک هزار و ٩٥٨ مدرسه تنها در یک هزار و ٣٠٠ مدرسه نماز جماعت اقامه می شود البته وی براین نکته نیز تاکید کرد که این آمار مربوط به مدارسی است که توانستند وارد سیستم شده و ثبت اینترنتی کنند درحالی که نماز در اغلب مدارس برپا می شود و دسترسی به امکانات ثبت برای تمام آموزشگاه ها مهیا نیست.

وی با بیان اینکه برای تجهیز نمازخانه مدارس به ٢٣ هزار مترمربع فرش نیاز است، تصریح کرد: تاکنون هفت هزار متر مربع فرش خریداری شده و درخواست می کنیم از محل اعتبارات استانی پنج هزارمترمربع فرش خریداری شود.

معاون پرورشی آموزش و پرورش خراسان شمالی همچنین به مشکل سند ١٧هکتار از اراضی اردوگاه شهید چمران اشاره کرد و افزود: اردوگاه در زمینی به مساحت ٥٠ هکتار ساخته شده اما بخشی از زمین ورودی آن در سند مشکل دارد و باید از مسکن و شهرسازی خریداری شود.

شورزاده با تاکید بر اینکه اداره کل راه و شهرسازی تاکنون پاسخی به مکاتبات آموزش و پرورش نداده است، اضافه کرد: بیش از ۲۰ سال از کلنگ زنی این اردوگاه می گذرد و کماکان واحد حقوقی آموزش و پرورش پیگیر مشکل سند آن است.

چرخ کانکس های عشایر به حرکت در نیامد

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش خراسان شمالی نیز در ادامه این جلسه به تامین مالی کانکس های مدارس عشایری در این استان اشاره کرد و گفت: برای حذف فضاهای آموزشی غیراستاندارد در مناطق عشایری و کوچ رو، درخواست تامین مالی برای خریداری ٢٦ کانکس شده تا سال آینده در اختیار قرار گیرد.

عصمت بدخشان اظهار کرد: سال گذشته با کمک خیران، مدرسه شبانه روزی برای ٣٠ دختر دانش آموز عشایری احداث شد اما در حال حاضر این دانش آموزان با مشکل خوابگاه و سلف سرویس مواجه هستند که با تایید و تاکید استانداری، آستان قدس هزینه ساخت آن ها را فراهم خواهد کرد.