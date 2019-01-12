سفر غیرمنتظره وزیرخارجه عمان و دبیرکل شورای همکاری به دوحه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج آنلاین، وزیر امور خارجه عمان و دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس روز شنبه در سفری غیرمنتظره به دوحه پایتخت قطر سفر کردند.

در همین حال یک منبع آگاه در گفتگو با پایگاه خبری «الآن» هدف از سفر «یوسف بن علوی» وزیر خارجه عمان و «عبداللطیف الزیانی» دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس به قطر را رایزنی برای فعالسازی دوباره این شورا برای مقابله با چالش های منطقه ای عنوان کرد.

لازم به ذکر است که وزیر خارجه عمان دو روز پیش نیز با سفر به کویت با شیخ صباح الاحمد جابر الصباح امیر این کشور دیدار کرد.

وی سپس به بحرین سفر نموده و با مقام های این کشور نیز دیدار کرده بود.

گفتنی است که امارات، عربستان و بحرین با متهم کردن قطر به حمایت از تروریسم روابط دیپلماتیک با دوحه را قطع کرده اند.