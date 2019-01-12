تجاوز جنگنده های رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری المیادین بامداد یکشنبه از شنیده شدن صدای انفجار در مناطق شمال شرقی نوار غزه خبر داد.

المیادین افزود که اطلاعات اولیه حاکی از حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی به این مناطق است.

سخنگوی نظامیان رژیم صهیونیستی در توئیتر مدعی شد که این حمله در واکنش به شلیک راکت از نوار غزه به سمت اراضی اشغالی صورت گرفته و جنگنده های اسرائیلی دو موضع زیرزمینی حماس در شمال غره را هدف قرار دادند.

این در حالی است که رسانه های صهیونیستی شنبه شب از اصابت یک راکت به نزدیکی شهرک های صهیونیست نشین مجاور غزه و به صدا درآمدن آژیر خطر در این شهرک ها خبر دادند.

بنا بر اعلام منابع صهیونیستی، یک موشک از نوار غزه به سمت شهرک‌های صهیونیست نشین شلیک شده و به منطقه‌ای باز اصابت کرده است.