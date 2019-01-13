روند بازرسی و پالایش بازار تا ثبات قیمت ها ادامه دارد

محمد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح عملکرد و اقدامات ۱۰ ماهه سال جاری در حوزه صنعت معدن و تجارت سیریک پرداخت و بیان داشت: با توجه به اینکه مشکلاتی در ارز پولی کشور بوجود آمد، تغییراتی در قیمت کالا و خدمات ایجاد شد، که بازار را نیز تحت شعاع خود قرار داد.

کریمی به اقدامات متقابل در برابر اختلالات ایجاد شده در بازار پرداخت و گفت از اوایل امسال اداره صنعت معدن و تجارت سیریک با اجرای طرح‌های متفاوتی که از سیاستها و برنامه‌های ابلاغی سازمان بود، با بازرسی های روزانه ای که از سطح بازار داشتیم و در هفته یک یا دو بار به صورت مشترک با دیگر دستگاه های نظارتی داشتیم توانستیم به بازار نیز نظم ببخشیم.

کریمی با اشاره به اینکه، ساماندهی زنجیره های تأمین و توزیع کالا و خدمات و مدیریت تنظیم و کنترل بازار یکی دیگر از برنامه‌های اداره صنعت معدن و تجارت است تصریح کرد: در طول مدت یک ساله به منظور تامین کالاهای اساسی توانسته بالغ بر ۱۶جلسه برای مدیریت تنظیم بازار برگزار کنیم، که معمولا بنا به اهمیت تنظیم بازار هر ماه به طور میانگین یک یا دو جلسه ستاد تنظیم بازار با ریاست فرماندار در شهرستان‌برگزار شده است.

کریمی با اشاره به شرائط وضع موجود در کشور اینگونه بیان کرد و گفت: به منظور آرامش در بازار با همکاری اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی طرح پایش و رصد قیمت کالا و خدمات در بازار پیاده کردیم که اتحادیه‌های صنفی روزانه قیمتها نیز رصد و دنبال می کردند.

وی اضافه کرد: در زمان اجرای همین طرح به منظور نصب برچسب قیمت کالا و خدمات بیش از ۸۰ هزار برچسب قیمت کالا در بین واحدهای صنفی توزیع و آنها را ملزم به نصب برچسب قیمت کالا و خدمات کردیم.

کریمی در خصوص نصب برچسب قیمت کالا و خدمات ،به قیمت گذاری در رسته های صنفی خدماتی پرداخت و بیان کرد: در طول امسال تا کنون از طریق کمیته نرخ گذاری کمیسیون نظارت، برای ۱۲ نوع فعالیت صنفی خدماتی ، نرخ گذاری صورت گرفته شده، و به این رسته های صنفی جهت نصب در مغازه نرخ خدمات داده شده است.

وی اضافه کرد: کلیه نرخهای کالا و خدمات در سامانه اتاق اصناف سیریک درج شده و شهروندان می توانند با مراجعه به این سایت از قیمت مصوب کالاها و خدمات اطلاع پیدا کنند و در صورت رویت هرگونه تخلف صنفی با شماره ۱۲۴ گویا و یا تماس با اداره صنعت معدن و تجارت سیریک و اتاق و اتحادیه‌های صنفی تماس حاصل کنند.

کریمی عنوان کرد: از زمان طرح مشهود که به دنبال راهکار مناسب برای آرامش بازار در دو مرحله پیاده سازی شد، از آذر ماه لغایت پایان دی ماه در سطح بازار به اجرا در آمد که بر همین اساس مجبور شدیم که معمولا هر هفته یک جلسه تنظیم بازار برگزار کنیم.

وی به مصوبات جلسات ستاد تنظیم بازار پرداخت و گفت : یکی از اقدامات که از اولویت‌های این ستاد بود تامین و ذخیره سازی کالاهای اساسی برای شهروندان بود، که بدنبال رفع کمبودها در شهرستان بوده ایم و در همین راستا به منظور تامین کالاهای اساسی شهرستان ۲۸۰ تن انواع برنج هندی و پاکستانی، بالغ بر ۵۰ تن مرغ منجمد و ۹ تن گوشت قرمز منجمد و دیگر اقلام و کالاهای اساسی در قالب تنظیم بازار بین مردم شهرستان با قیمت مصوب عرضه گردید.

کریمی با بیان اینکه آرامش نسبی در بازار شده است تصریح کرد: در ادامه برنامه‌های تامین و توزیع، اصل مهم نظارت بر بازار و کنترل قیمت کالاها و خدمات وجود دارد که در همین راستا اداره صنعت، معدن و تجارت با همکاری اداره تعزیرات حکومتی ،اتاق اصناف ،پلیس اماکن و دیگر اعضای ستاد تنظیم بازار و دیگر دستگاه‌های نظارتی، طرح تشدید بازرسی بازار را رصد می‌کردند، لذا این روند ادامه دارد تا آرامش نسبی بر بازار حاکم شود.