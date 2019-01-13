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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۸:۰۵

رایزنی «پمپئو» و ولی عهد ابوظبی درباره تحولات منطقه و جهان

رایزنی «پمپئو» و ولی عهد ابوظبی درباره تحولات منطقه و جهان

وزیر خارجه آمریکا و ولی عهد ابوظبی در دیدار با یکدیگر در خصوص روابط دو جانبه و تحولات منطقه و جهان با یکدیگر رایزنی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «شیخ محمد بن زاید آل نهیان» ولی عهد ابوظبی و «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا در دیدار با یکدیگر در امارات در خصوص روابط دوجانبه میان دو کشور و هم چنین مهم ترین تحولات منطقه و جهان بحث و تبادل نظر کردند.

دو طرف در خصوص همکاری های مشترک میان آمریکا و امارات و مسائل مورد توجه دو کشور نیز رایزنی کردند.

ولی عهد ابوظبی و وزیر خارجه آمریکا در زمینه راه های تقویت همکاری های دو جانبه در راستای منافع استراتژیک دو کشور بحث و تبادل نظر کردند.

وزیر خارجه آمریکا از چند روز قبل سفرهای منطقه ای خود را به چند کشور عربی آغاز کرده بود.

کد مطلب 4511141

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