رایزنی «پمپئو» و ولی عهد ابوظبی درباره تحولات منطقه و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «شیخ محمد بن زاید آل نهیان» ولی عهد ابوظبی و «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا در دیدار با یکدیگر در امارات در خصوص روابط دوجانبه میان دو کشور و هم چنین مهم ترین تحولات منطقه و جهان بحث و تبادل نظر کردند.

دو طرف در خصوص همکاری های مشترک میان آمریکا و امارات و مسائل مورد توجه دو کشور نیز رایزنی کردند.

ولی عهد ابوظبی و وزیر خارجه آمریکا در زمینه راه های تقویت همکاری های دو جانبه در راستای منافع استراتژیک دو کشور بحث و تبادل نظر کردند.

وزیر خارجه آمریکا از چند روز قبل سفرهای منطقه ای خود را به چند کشور عربی آغاز کرده بود.