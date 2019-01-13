به گزارش خبرگزاری مهر، دو ستاره از دو غول فوتبال اسپانیا این روزها حال و روز خوبی ندارند. اما فقط ایسکو در تیم فوتبال رئال مادرید و کوتینیو در بارسلونا نیستند که روزهای سختی را در تیمشان سپری می‌کنند. چه به خاطر مشکل با مربی و چه به خاطر مصدومیت بازیکنان زیادی هستند که در تیمشان زمانی جزو بازیکنان بزرگ بودند و این روزها دردسرهایی دارند. در زیر به برخی از این بازیکنان اشاره خواهیم کرد:

مسوت اوزیل

البته اوزیل به تمرینات بازگشته و به دنبال به دست آوردن جایگاهش است. اما از زمان آمدن امری به جای ونگر اوزیل تنها ۱۳ بازی در لیگ برتر انجام داده و ۳ بار گل زده است.

الکسیس سانچس

ستاره اهل شیلی در دوران مورینیو سردرگم بود و از ماه نوامبر هم هیچ بازی‌ای برای منچستریونایتد انجام نداده است. آمار او فاصله زیادی با خود واقعی‌اش و چیزی که قبلا بوده، دارد. او در ۱۱ بازی در لیگ برتر تنها یک گل زده است.

دیگو کاستا

سیمئونه تا ماه مارچ مهاجمش را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد. آخرین بازی کاستا در بازی اتلتیکومادرید مقابل خیرونا در تاریخ ۲ دسامبر بود، زمانی که به تازگی یک مصدومیت را پشت سر گذاشته بود. وضعیت او باعث شده اتلتیکو به فکر جانشینی در ماه ژانویه برایش باشد.

خامس رودریگس

ستاره کلمبیایی نتوانست در بایرن مونیخ انتظارات را برآورده کند. او ۱۸ ماه گذشته و با قراردادی قرضی از رئال به بایرن پیوست. ۸ بار در بوندسلیگا در این فصل بازی کرده است و شرایط برایش در تیم نیکو کواچ کمی پیچیده شده است.

آدرین ربیو

هافبک پاری‌سن ژرمن از زمانی که حاضر به تمدید قرارداد با تیم فرانسوی نشده با مشکلاتی روبرو شده است. پاری‌سن ژرمن او را از ترکیب تیم کنار گذاشته است، آن هم از ماه دسامبر. این یعنی او مطمئنا به زودی تیمش را ترک خواهد کرد. شاید هم در پایان فصل این اتفاق بیفتد.

فرانک ریبری

یکی از بهترین بازیکنان دهه اخیر بایرن انتظار می‌رود خداحافظی‌ تلخی با تیمش داشته باشد. با وجود ۱۴ حضور در رقابت‌های این فصل بوندسلیگا که در ۹ بازی از این تعداد در ترکیب اصلی بوده، اولی هوینس جدایی او را قطعی اعلام کرده است.