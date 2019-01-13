حزب الله محور رایزنی های «دیوید هیل» با مقامات لبنانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «دیوید هیل» معاون وزیر خارجه آمریکا در امور سیاسی قرار است با مقامات ارشد لبنان از جمله میشل عون رئیس جمهور، نبیه بری رئیس پارلمان و سعد الحریری نخست وزیر و هم چنین ژوزف عون فرمانده ارتش لبنان دیدار کند.

بر اساس اعلام سفارت آمریکا در بیروت، قرار است دیوید هیل در خصوص مسائل منطقه با مسئولان لبنانی رایزنی کند.

هم چنین بر اساس گزارش های منتشر شده، این مسئول آمریکایی در خصوص نگرانی های کشورش درباره فعالیت های حزب الله لبنان و تونل های منتسب به این حزب در نزدیکی اراضی اشغالی رایزنی خواهد کرد.

وی هم چنین روز گذشته با «ولید جنبلاط» رهبر حزب سوسیالیست ترقی خواه لبنان دیدار کرد.