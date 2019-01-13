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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۸:۱۸

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین:

محکومیت۵۵۰ میلیون ریالی قاچاقچی سوخت در قزوین

محکومیت۵۵۰ میلیون ریالی قاچاقچی سوخت در قزوین

قزوین- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین از محکومیت بیش از ۵۵۰ میلیون ریالی عامل قاچاق ۵۸۰۰ لیتر گازوئیل در استان خبر داد.

محمود احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان قزوین در حین گشت زنی و کنترل خودروها در محور تهران- قزوین با مشکوک شدن به یک خودروی عبوری پس از متوقف ساختن آن ۵۸۰۰لیتر گازوئیل راکشف کردند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی افزود: پس از بررسی، پرونده تشکیل و برای رسیدگی به شعبه پنجم رسیدگی تعزیرات حکومتی شهرستان قزوین ارجاع داده شد و این شعبه با احضار متهم و بررسی اسناد و مدارک موجود، تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متهم را به ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت و پرداخت بیش از ۵۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم کرد.

کد مطلب 4511149

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