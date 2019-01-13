ایجاد کلینیک حیات وحش در اندیمشک ضروری است

سعید عیدی گماری در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: در طی چند وقت گذشته دو گروه از شکارچیان که قصد شکار غیرمجاز بزهای کوهی منطقه حفاظت شده چل پای اندیمشک را داشتند در چند عملیات غافل‌گیرانه حافظان طبیعت ناکام ماندند.

وی افزود: با وجود محدود بودن امکانات یگان محیط زیست اندیمشک، با رویه‌ توانستیم از شکار غیرمجاز مستقیم یا فراهم شدن شرایط سلب حیات بزهای کوهی توسط دو گروه شکارچی ممانعت به عمل آوریم.

رئیس اداره محیط زیست اندیمشک با تاکید بر اینکه محیط بانان اندیمشک وظیفه خود را فراتر از حفظ حیات وحش می‌دانند، عنوان کرد: در چند روز گذشته یک دستگاه خودروی سواری در یکی از خیابان‌های شهر با یک قلاده سگ به شدت برخورد کرد که پس از حصول تماس‌های مردمی، محیط بانان جسم نیمه‌جان این حیوان را برای مراقبت و تیمار به اداره محیط زیست انتقال داد.

عیدی گماری ادامه داد: پس از انتقال این حیوان به اداره و یک هفته مراقبت و تیمار از آن از سوی محیط بانان اندیمشکی، اکنون این سگ از شرایط نسبی خوبی برخوردار شده است.

وی افزود: متعاقباً یک قطعه پرنده هوبره که از ناحیه بال مورد اصابت جسم سخت قرار گرفته بود، پس از تیمار اولیه برای تیمارها تکمیلی به مرکز نگهداری حیوانات واقع در باغ‌وحش دز انتقال داده شد.

رئیس اداره محیط زیست اندیمشک، یکی از مشکلات و دغدغه‌ها در حیات وحش این منطقه را نبود کلینیک تخصصی حیات وحش در شهرستان اندیمشک دانست و تصریح کرد: این اداره بارها پیشنهاد احداث کلینیک حیات وحش را به مقامات محلی و استانی انتقال داده و خواستار ردیف بودجه‌ این نیاز طبیعت شهرستان شده و انتظار می‌رود این خواسته در سال‌های آتی تحقق یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، اندیمشک در شمال استان خوزستان قرار دارد و بخش مهمی از جنگل‌های زاگرس در محدوده این شهرستان واقع شده است.