عامل کودک آزاری درکرمان بازداشت شد/احضار مسئولان مربوطه به دادسرا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، دادخدا سالاری اظهار داشت: با توجه به مشاهده و رصد فیلمی در فضای مجازی توسط معاونت امور فضای مجازی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان با موضوع کودک آزاری، بلافاصله از سوی معاونت مربوطه اعلام جرم شد .

وی اعلام کرد: علیرغم عدم طرح شکایت از سوی افراد، به عنوان مدعی العموم و من باب کودک آزاری و تخلف از مفاد قانونی و ارتکاب جرم، علیه مسئولان ذی ربط اعلام جرم و در این رابطه پرونده ای، از جنبه عمومی اعلام جرم و متهم اصلی دستگیر و هم اکنون در بازداشت است.

سالاری تصریح کرد: تمامی افرادی که در این رابطه کوتاهی، قصور و جرمی انجام داده اند تحت تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.

دادستان کرمان بیان کرد: فضای مجازی به صورت مستمر و شبانه روزی کنتر ل و رصد می شود و در صورت وقوع جرم اقدامات مقتضی در جهت مقابله با جرائم انجام خواهد گرفت.