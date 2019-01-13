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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۸:۳۵

دادستان کرمان:

عامل کودک آزاری درکرمان بازداشت شد/احضار مسئولان مربوطه به دادسرا

عامل کودک آزاری درکرمان بازداشت شد/احضار مسئولان مربوطه به دادسرا

کرمان - دادستان کرمان در خصوص کلیپ کودک آزاری منتشر شده در فضای مجازی گفت:به عنوان مدعی العموم به موضوع ورود کرده ایم و متهمان تحت تعقیب قضائی قرار گرفته اند و متهم اصلی بازداشت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، دادخدا سالاری اظهار داشت: با توجه به مشاهده و رصد  فیلمی در فضای مجازی توسط معاونت امور فضای مجازی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان با موضوع کودک آزاری، بلافاصله از سوی معاونت مربوطه اعلام جرم شد .

وی اعلام کرد: علیرغم عدم طرح شکایت از سوی افراد، به عنوان مدعی العموم و من باب کودک آزاری و تخلف از مفاد قانونی و ارتکاب جرم، علیه مسئولان ذی ربط اعلام جرم و در این رابطه پرونده ای، از جنبه عمومی اعلام جرم و متهم اصلی دستگیر و هم اکنون در بازداشت است.

سالاری تصریح کرد: تمامی افرادی که در این رابطه کوتاهی، قصور و جرمی انجام داده اند تحت تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.

دادستان کرمان بیان کرد: فضای مجازی به صورت مستمر و شبانه روزی کنتر ل و رصد می شود و در صورت وقوع جرم اقدامات مقتضی در جهت مقابله با جرائم انجام خواهد گرفت.

کد مطلب 4511161

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    نظرات

    • عادل IR ۰۹:۰۱ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
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      فقط اعدام ... فقط اعدام

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