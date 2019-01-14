طرح پلاک گذاری ماشین آلات کشاورزی در مرند اجرا می شود

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان مرند، در گفتگو با خبرنگار مهر، ابراز داشت: طرح پلاک گذاری تراکتور و کمباین، بر طبق مصوبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرا می شود.

منوچهر رحمانی افزود: همه ماشین آلات کشاورزی استان برای دریافت سوخت مایع، باید تا پایان امسال پلاک گذاری شود.

وی با اشاره به لزوم پلاک گذاری ماشین آلات کشاورزی تاکید کرد: از اول سال ۱۳۹۸ هیچگونه سوخت مایع به ماشین آلات کشاورزی بدون پلاک، ارائه نخواهد شد، براین اساس از دارندگان ماشین آلات کشاورزی شهرستان مرند، حومه و روستاهای تابعه دعوت می شود در اسرع وقت نسبت که پلاک گذاری تراکتور یا کمباین خود به بخش مکانیزاسیون جهاد کشاورزی مرند مراجعه کنند.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان مرند عنوان کرد: همه مالکان و صاحبان ادوات و ماشین آلات کشاورزیِ بدون پلاک، تنها تا پایان امسال فرصت دارند نسبت به پلاک گذاری اقدام کنند.

وی با اشاره به تعداد ماشین آلات پلاک گذاری شده در شهرستان مرند عنوان کرد: از آغاز اجرای این طرح در شهرستان مرند تاکنون ۳۰۰ دستگاه تراکتور و کمباین ثبت نام شده که ۱۵۰ دستگاه توسط افسر پلیس بازدید و حدود۵۰ مورد پلاک گذاری شده است.

رحمانی با بیان اینکه این طرح توسط شرکت های فنی مشاوره ای نظام مهندسی اجرا می شود، اذعان داشت: این طرح از آذرماه سال گذشته در شهرستان مرند آغاز شده و تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان مرند تاکید کرد: در صورت زیاد بودن تعداد ماشین آلات کشاورزی، با هماهنگی دهیار و شورای روستا، مامورین و عوامل اجرای این طرح به روستا مراجعه می کنند.