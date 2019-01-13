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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۸:۴۲

معان استاندار چهارمحال و بختیاری:

کمبودی در تأمین کالاهای اساسی در چهارمحال و بختیاری وجود ندارد

کمبودی در تأمین کالاهای اساسی در چهارمحال و بختیاری وجود ندارد

شهرکرد- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: هیچ کمبودی در تأمین کالاهای اساسی در چهارمحال و بختیاری وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، الله کرم نصیری عصر شنبه در کارگروه ستاد تنظیم بازار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه کمبودی در تأمین کالاهای اساسی در چهارمحال و بختیاری وجود ندارد، اظهار داشت: هم اکنن در برخی کالاهای اساسی اختلاف قیمت وجود دارد.

وی بیان کرد: نظارت ها بر روند توزیع کالاهای اساسی در سطح بلزار چهارمحال  بختیاری باید افزایش یابد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: تمهیدات لازم برای کاهش قیمت گوشت مرغ و گوشت قرمز در سطح استان چهارمحال و بختیاری اندیشیده شده است.

محل توزیع گوشت قرمز و مرغ با قیمت یارانه ای با پلاکارد مشخص شود

وی بیان کرد:  مبارزه با گران فروشی نیازمند نظارت ویژه بازارسان از واحد های صنفی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به اینکه تامین نهاده دامی با قیمت مناسب برای دامداری ها ضروری است، بیان کرد: تامین نهاده های دامی با قیمت مناسب نقش مهمی در کاهش قیمت گوشت مرغ و گوشت قرمز در سطح استان دارد.

وی بیان کرد: محل توزیع گوشت قرمز و مرغ با قیمت یارانه ای با پلاکارد مشخص شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: باید تلاش شود که کالاهای یارانه ای به دست مصرف کننده برسد.

کد مطلب 4511169

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