به گزارش خبرنگار مهر، الله کرم نصیری عصر شنبه در کارگروه ستاد تنظیم بازار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه کمبودی در تأمین کالاهای اساسی در چهارمحال و بختیاری وجود ندارد، اظهار داشت: هم اکنن در برخی کالاهای اساسی اختلاف قیمت وجود دارد.

وی بیان کرد: نظارت ها بر روند توزیع کالاهای اساسی در سطح بلزار چهارمحال بختیاری باید افزایش یابد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: تمهیدات لازم برای کاهش قیمت گوشت مرغ و گوشت قرمز در سطح استان چهارمحال و بختیاری اندیشیده شده است.

محل توزیع گوشت قرمز و مرغ با قیمت یارانه ای با پلاکارد مشخص شود

وی بیان کرد: مبارزه با گران فروشی نیازمند نظارت ویژه بازارسان از واحد های صنفی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به اینکه تامین نهاده دامی با قیمت مناسب برای دامداری ها ضروری است، بیان کرد: تامین نهاده های دامی با قیمت مناسب نقش مهمی در کاهش قیمت گوشت مرغ و گوشت قرمز در سطح استان دارد.

وی بیان کرد: محل توزیع گوشت قرمز و مرغ با قیمت یارانه ای با پلاکارد مشخص شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: باید تلاش شود که کالاهای یارانه ای به دست مصرف کننده برسد.