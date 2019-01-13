۲۹ نفر در تصادفات درون شهری زنجان کشته شدند

سرهنگ علی‌اصغر شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر به وقوع تصادفات درون‌شهری در استان زنجان اشاره کرد و گفت: طی ۹ ماه امسال ۲۹ نفر براثر تصادفات درون‌شهری جان خود را از دست دادند.

وی بابیان اینکه تصادفات فوتی درون‌شهری زنجان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۲ درصد افزایش دارد، اظهار کرد: در۹ ماه سال گذشته ۲۲ نفر براثر تصادفات درون‌شهری فوت شدند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان گفت: طی این بازه زمانی وقوع تصادفات درون شهری فوتی، خسارتی و جرحی در استان زنجان نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش دارد.

شیر محمدی تأکید کرد: متأسفانه طی ۹ ماه امسال علت بیشتر تصادفات درون‌شهری در استان زنجان عدم توجه به جلو، سبقت غیرمجاز و تخطی از سرعت مطمئنه بوده است.

وی افزود: رانندگان در حین رانندگی اقدام به صحبت کردن با تلفن همراه کرده و یا اینکه بچه به بغل رانندگی می‌کنند که این امر از عوامل مؤثر در وقوع تصادفات است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان تصریح کرد: طی ۹ ماه امسال ۱۴ نفر از فوت‌شدگان تصادفات درون‌شهری در زنجان عابرین پیاده، ۱۲ نفر راننده و سه سرنشین بوده است.