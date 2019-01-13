کابینه نتانیاهو مستحق دریافت کارت قرمز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سوا، «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی در پست توئیتری خود تاکید کرد: کابینه کنونی اسرائیل به ریاست بنیامین نتانیاهو مستحق دریافت کارت قرمز است.

وی در ادامه افزود: کابینه ای که به صدا درآوردن آژیر خطر را به یک مسأله عادی برای ساکنان شهرک های جنوبی تبدیل کرده مستحق دریافت کارت قرمز است.

این سخنان لیبرمن به دنبال به صدا درآمدن آژیر خطر در شهرک های جنوبی اراضی اشغالی طی شب گذشته مطرح شد.

لیبرمن و مقامات بلند پایه رژیم صهیونیستی پیشتر نیز بارها نسبت به عملکرد کابینه نتانیاهو واکنش نشان داده و خواهان برکناری وی شده بودند.