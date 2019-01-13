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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۹:۴۹

سرپرست آموزش و پرورش استان زنجان

نرخ باسوادی در استان زنجان ۹۸ درصد است

نرخ باسوادی در استان زنجان ۹۸ درصد است

زنجان-سرپرست آموزش و پرورش استان زنجان به نرخ باسوادی در این استان اشاره کرد و گفت: نرخ باسوادی در استان زنجان در بازه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال، ۹۸ درصد است.

نعمت محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر به نرخ باسوادی در استان زنجان اشاره کرد و گفت: نرخ باسوادی در استان زنجان در بازه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال، ۹۸ درصد است. 

وی با بیان اینکه نرخ باسوادی در سطح کشور ۹۴ درصد است، اظهار کرد: خوشبختانه نرخ باسوادی در استان بعد از انقلاب رشد داشته است. 

سرپرست آموزش‌وپرورش استان زنجان گفت: شهرستان‌های ابهر، خرمدره و نواحی یک و دو با ۹۹ درصد بیشترین نرخ باسوادی در استان زنجان را دارند و این نشان می‌دهد اقدامات آموزش‌ و پرورش برای باسواد کردن افراد به خوبی انجام می‌شود. 

وی افزود: ۷۰ درصد آموزش‌هایی که در نهضت سوادآموزی ارائه می‌شود، مربوط به بانوان و دختران است و بر اساس آمار در برهه کنونی نرخ بی‌سوادی بانوان و دختران از ۲۳.۴ درصد به ۶.۸ درصد رسیده است.

سرپرست آموزش‌وپرورش استان زنجان یادآور شد: نهضت سوادآموزی بر آموزش  ۱۰۰ درصد اولیای دانش آموزان تأکید دارد چرا که باسوادی در بین اولیای دانش آموزان باعث تقویت تعلیم و تربیت دانش آموزان می‌شود. 

محمدی گفت: بر اساس آمار و بررسی‌های انجام‌شده بیشترین آمار بی‌سوادی در روستاهای استان زنجان است و برای کاهش بی‌سوادی در روستاهای استان، نهضت سوادآموزی آموزش‌های اولیه و پایه برای بی‌سوادان در روستاها را اجرا می‌کند.

کد مطلب 4511182

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