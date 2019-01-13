نرخ باسوادی در استان زنجان ۹۸ درصد است

نعمت محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر به نرخ باسوادی در استان زنجان اشاره کرد و گفت: نرخ باسوادی در استان زنجان در بازه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال، ۹۸ درصد است.

وی با بیان اینکه نرخ باسوادی در سطح کشور ۹۴ درصد است، اظهار کرد: خوشبختانه نرخ باسوادی در استان بعد از انقلاب رشد داشته است.

سرپرست آموزش‌وپرورش استان زنجان گفت: شهرستان‌های ابهر، خرمدره و نواحی یک و دو با ۹۹ درصد بیشترین نرخ باسوادی در استان زنجان را دارند و این نشان می‌دهد اقدامات آموزش‌ و پرورش برای باسواد کردن افراد به خوبی انجام می‌شود.

وی افزود: ۷۰ درصد آموزش‌هایی که در نهضت سوادآموزی ارائه می‌شود، مربوط به بانوان و دختران است و بر اساس آمار در برهه کنونی نرخ بی‌سوادی بانوان و دختران از ۲۳.۴ درصد به ۶.۸ درصد رسیده است.

سرپرست آموزش‌وپرورش استان زنجان یادآور شد: نهضت سوادآموزی بر آموزش ۱۰۰ درصد اولیای دانش آموزان تأکید دارد چرا که باسوادی در بین اولیای دانش آموزان باعث تقویت تعلیم و تربیت دانش آموزان می‌شود.

محمدی گفت: بر اساس آمار و بررسی‌های انجام‌شده بیشترین آمار بی‌سوادی در روستاهای استان زنجان است و برای کاهش بی‌سوادی در روستاهای استان، نهضت سوادآموزی آموزش‌های اولیه و پایه برای بی‌سوادان در روستاها را اجرا می‌کند.