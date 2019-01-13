به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه ماجراهای موش کوچولو در چهار عنوان «روزی که موش کوچولو به دنیا آمد»، «موش کوچولو دندانپزشک می شود»، «موش کوچولو سوار کشتی می شود» و «موش کوچولو به قصر شیر می رود» درباره‌ی موضوعاتی همچون ترس، غرور، عزت نفس و... و. با مخاطبان صحبت می‌کند.

نویسنده تلاش کرده است به برخی نیازهای خردسالان در این مجموعه اشاره کند. وی با طرح مراودات اجتماعی در فضاهای مختلف، قهرمان اثر خود را در مواجهه با مشکلات قرار می‌دهد. موش کوچولو در هنگام انجام یک اشتباه، مواجهه با زورگویی، مواجهه با ترس و... دست به انتخاب می زند. موفقیت یا عدم موفقیت او در انتخاب شیوه‌ی حل مساله موضوعی است که در قالب این داستان‌ها روایت شده اند.

در بخشی از کتاب «موش کوچولو دندانپزشک می شود» آمده است: «وقتی خرگوشک رفت، موش کوچولو پشت در دندان پزشکی اش تابلوی تعطیل شد را آویزان کرد. بعد وسایلش را جمع کرد تا ناهارش را بخورد. اول چند لقمه نان و پنیر خورد. بعد چند تکه شکلات خورد و آخرش در بسته انداخت گوشه ی لپش. به به! ِ هم یک پسته ی شور خیلی خوشمزه بود. وقتی شوری پسته رفت، موش کوچولو دلش نیامد آن را بیندازد دور. کمی با دندان پسته را فشار داد. بعد باز هم فشارش داد و فشارش داد و فشارش داد.»

گفتنی است تصویرگران این مجموعه افروز و آرزو قلی‌زاده اند. این آثار مناسب گروه سنی ۵ سال به بالا تالیف شده و هر عنوان هویت مستقل دارد.

لازم به ذکر است کتاب‌های نردبان آثاری را با تکیه بر آموزش مهارت‌های اجتماعی و حفظ محیط زیست منتشر می‌کند. این انتشارات برای چاپ این آثار از کاغذ جنگل‌های صنعتی ‌پایدار استفاده می‌کند.

هر عنوان از مجموعه ی ۴ جلدی «ماجراهای موش کوچولو»، در ۲۴ صفحه و با قیمت ۱۰ هزار تومان راهی بازار کتاب کودک شده است.