حمید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ساعت ۲۱ و ۴۷ دقیقه شنبه گزارشی از آتش سوزی در مرکز سیلندرهای گاز مایع ما بین میدان ۷۲ تن و پمپ گاز به مرکز فرماندهی آتش نشانی قم اعلام شد که بلافاصله خودروهای آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی گفت: این مرکز پلمب بوده که به دلایل نامشخصی طعمه حریق شد و بیش از ۸ دستگاه خودروی عملیاتی و ۳ دستگاه تانکر آبرسان شهرداری و ۵۰ آتش نشان به محل آتش سوزی اعزام شدند که در ساعت ۲۳و ۵۰ دقیقه حریق خاموش شد.

مسئول روابط عمومی آتش نشانی قم ادامه داد: بیش از ۱۴۰ سیلندر گاز مایع پس از اطفاء حریق از این مرکز بیرون آورده شد و در حال بررسی ثانوی علت آتش سوزی هستیم.

وی همچنین عنوان داشت: در عصر روز شنبه نیز حادثه‌ای در یک مرکز مکانیکی رخ داد که به دلیل عدم رعایت موارد ایمنی موجب آتش سوزی خودرو در داخل مغازه شد که مکانیک این مرکز به دلیل حضور در چاله مکانیکی دچار آتش سوزی می‌شود و فوت می‌کند.