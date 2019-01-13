به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند شنبه‌شب در آیین رونمایی از ۱۳۰ مستند تلویزیونی شهدای مدافع حرم سراسر کشور در روستای باشی شهرستان تنگستان اظهار داشت: انقلاب اسلامی دستاوردهای بزرگی داشته است و این دستاوردها مرهون خون گران‌بهای شهدا است.

وی به توطئه‌ها و دسیسه‌های دشمنان بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی اشاره کرد و ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، استکبار جهانی همه ظرفیت‌های خود را برای مقابله با این نظام و انقلاب به کار گرفت.

استاندار بوشهر از جمله دسیسه‌های دشمنان به جنگ، ترور، تهدید و تحریم اشاره کرد و افزود: این دسیسه‌ها باعث قوی‌تر شدن نظام مقدس جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف شد و هیچگاه مانعی برای پیشرفت و توسعه کشور نشد.

وی با اشاره به حضور جوانان در عرصه‌های مختلف و نثار خون هزاران شهید، ایثار جانبازان و آزادگان خاطرنشان کرد: پایگاه اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی روز به روز در حال مستحکم‌تر شدن است.

گراوند هدف استکبار از ایجاد داعش را تضعیف پایگاه مقابله با اسرائیل و حرکت به سمت تضعیف نظام جمهوری اسلامی دانست و اضافه کرد: جوانان ایران اسلامی همچون دوران دفاع مقدس با عزمی راسخ و ایمانی قوی به مقابله با دشمنان پرداختند و از ایران و اسلام دفاع کردند.

وی با اشاره به ترک سوریه توسط نیروهای آمریکایی، بیان کرد: ذلت کنونی آمریکایی‌ها و هم‌پیمانانش که به دنبال تضعیف کشور ما بودند، به برکت خون شهدا محقق شده است.

استاندار بوشهر با اشاره به اینکه دشمنان تلاش داشتند که جشن چهل سالگی انقلاب اسلامی برگزار نشود، افزود: به کوری چشم آنان امروز در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی از ایثار گری ایثارگران و شهدا رونمایی می‌کنیم و در امنیت کامل جشن چهل سالگی انقلاب را برپا می‌کنیم.