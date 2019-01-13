۵۰ درصد مدارس کردستان تحت پوشش برنامه های پیشگیری قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، افشین خوشگوار شامگاه شنبه در نهمین نشست کمیته فرهنگی پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، اظهار داشت: تلاش در راستای کاهش آسیب های اجتماعی یکی از اولویت های اصلی در اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان به شمار می رود.

وی ضمن اشاره به اهمیت فعالیت های فرهنگی در راستای کاهش آسیب های اجتماعی در سطح مدارس در استان کردستان، بیان کرد: انتظار می رود که برنامه های کمیته در راستای اهداف کلان و در پیشگیری از آسیب های اجتماعی موثر باشد.

معاون تربیت بدنی و سلامت مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان فقر فرهنگی را ریشه بسیاری از آسیب های اجتماعی دانست و گفت: نا آگاهی مردم به معضلات اجتماعی به شیوه های نادرست تربیت برمی گردد.

وی با بیان اینکه کمیته فرهنگی پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تلاش می کند مردم را با بحث فرهنگی پیشگیری از اعتیاد بیشتر دخالت دهد، گفت: اگر ۱۸ دستگاه عضو کمیته برنامه های فرهنگی خود را به خوبی اجرا کنند؛ نتایج فعالیت ها موثر تر خواهد بود.

خوشگوار به رویکرد جدید فعالیت های مرتبط با کاهش آسیب های اجتماعی به ویژه در مدارس اشاره کرد و افزود: خوشبختانه در چند سال اخیر جهت گیری برنامه های این بخش به سمت اجتماعی شدن سوق پیدا کرده است که نقش سازمان های مردم نهاد می تواند مهم و قابل توجه باشد.

وی محور همه فعالیت های آموزش و پرورش در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی را مبتنی بر آگاه سازی و اطلاع رسانی عنوان کرد و گفت: بیش از ۵۰ درصد از مدارس استان تحت پوشش طرح های پیشگیری قرار دارند.

در پایان این نشست از تلاش و زحمات محمدسلیم کریمی دبیر سابق دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان در اجرای برنامه های حوزه پیشگیری در آموزش و پرورش با اهدای لوح سپاس از طرف اداره کل آموزش و پرورش استان تجلیل شد.