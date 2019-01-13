اعتماد روسیه به غرب بزرگترین اشتباه بود

به گزارش خبرگزاری مهر، «ولادیمیر گوتنوف» رئیس کمیته‌ صنایع نظامی پارلمان روسیه که به همراه تعداد دیگری از نمایندگان دوما به منظور دیدار با همتایان خود در پارلمان آلمان به این کشور سفر کرده بود، مناسبات دوجانبه برلین- مسکو را مثبت و روبه رشد قلمداد کرد.

گوتنوف در گفتگو با اسپوتنیک درباره روابط دو کشور آلمان و روسیه اظهار داشت: مسکو و برلین همواره از مناسبات قابل قبولی برخوردار بوده اند. دو کشور سعی دارند در عین حال روابط خود در زمینه های مختلف را ارتقا دهند.

رئیس کمیته نظامی پارلمان روسیه در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به پروژه گازی نورد استریم ۲ و مخالفت های آمریکا با تحقق این پروژه خاطرنشان کرد: آلمان و برخی دیگر از کشورهای اروپایی همواره از تحقق پروژه نورد استریم ۲ حمایت کرده اند که اقدامی درخور توجه است.

وی در ادامه با انتقاد از سیاست های «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در مسائل بین المللی و بعضا در پروژه های اروپایی گفت: بزرگترین اشتباه روسیه اعتماد بیش از حد به غرب بود که باید این اشتباه را جبران کرد.