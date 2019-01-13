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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۹:۲۹

نماینده پارلمان روسیه:

اعتماد روسیه به غرب بزرگترین اشتباه بود

اعتماد روسیه به غرب بزرگترین اشتباه بود

رئیس کمیته صنایع نظامی پارلمان روسیه پس از دیدار با نمایندگان پارلمان آلمان در گفتگویی اظهار داشت که بزرگترین اشتباه روسیه اعتماد بیش از حد به غرب بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ولادیمیر گوتنوف» رئیس کمیته‌ صنایع نظامی پارلمان روسیه که به همراه تعداد دیگری از نمایندگان دوما به منظور دیدار با همتایان خود در پارلمان آلمان به این کشور سفر کرده بود، مناسبات دوجانبه برلین- مسکو را مثبت و روبه رشد قلمداد کرد. 

گوتنوف در گفتگو با اسپوتنیک درباره روابط دو کشور آلمان و روسیه اظهار داشت: مسکو و برلین همواره از مناسبات قابل قبولی برخوردار بوده اند. دو کشور سعی دارند در عین حال روابط خود در زمینه های مختلف را ارتقا دهند. 

رئیس کمیته نظامی پارلمان روسیه در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به پروژه گازی نورد استریم ۲ و مخالفت های آمریکا با تحقق این پروژه خاطرنشان کرد: آلمان و برخی دیگر از کشورهای اروپایی همواره از تحقق پروژه نورد استریم ۲ حمایت کرده اند که اقدامی درخور توجه است. 

وی در ادامه با انتقاد از سیاست های «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در مسائل بین المللی و بعضا در پروژه های اروپایی گفت: بزرگترین اشتباه روسیه اعتماد بیش از حد به غرب بود که باید این اشتباه را جبران کرد.

کد مطلب 4511222
شقایق لامع زاده

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    نظرات

    • علی IR ۱۴:۴۹ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
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      درست همان اشتباهی که دولتمردان ما هم مرتکب شدند با این تفاوت که شهامت اعترافش را ندارند!

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