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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۹:۲۸

مدیرکل تجهیز و نوسازی مدارس مازندران:

هیچ مدرسه ای نباید بخاری نفتی داشته باشد

هیچ مدرسه ای نباید بخاری نفتی داشته باشد

بهشهر- مدیرکل تجهیز و نوسازی مدارس مازندران گفت: در بخش گرمایشی نباید از سیستم گرمایشی غیراستاندارد استفاده شود وهیچ مدرسه ای نباید بخاری نفتی و گازی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی شیرزاد، شنبه شب در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان بهشهر افزود: در بخش سیستم گرمایشی هیچ مدرسه ای نباید سیستم گرمایشی بخاری نفتی و گازی داشته باشیم.

وی اظهار کرد: امروزه گازرسانی به روستاها با قوت در دستور کار است و نقاطی که گازدار شده اند باید به سیستم گرمایشی استاندارد و پکیج و شوفاژ و بخاری هوشمند مجهز شوند.

مدیرکل تجهیز و نوسازی مازندران گفت: اولویت اصلی ما استفاده از سیستم گرمایشی استاندارد است و مکان هایی که به گاز متصل نیستند؛ بخاری نفتی کاربراتوری استاندارد را در دستور کار قرار دهند.

شیرزاد همچنین در ادامه با اشاره به اینکه تعدادی از استخرهای در دست ساخت مازندران رها شده است؛ افزود: امیدواریم این پروژه ها هرچه سریعتر تعیین تکلیف شده و ردیف اعتباری مستقل داشته و تکمیل شوند.

کد مطلب 4511232

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