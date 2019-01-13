ترکیب تیم منتخب کشتی فرنگی جوانان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و نهمین دوره رقابتهای بین المللی کشتی فرنگی جام تختی روزهای ۴ و ۵ بهمن ماه در شهر اندیمشک استان خوزستان برگزار می شود.

بر این اساس ترکیب تیم منتخب کشتی فرنگی جوانان برای حضور در این مسابقات به شرح زیر است:



۵۵ کیلوگرم: پویا دادمرز (خوزستان)

۶۰ کیلوگرم: امید آرامی (سیستان و بلوچستان)

۶۳ کیلوگرم: محسن مدهنی (خوزستان)

۶۷ کیلوگرم: محمدرضا مختاری (فارس)

۷۲ کیلوگرم: محمدرضا رستمی (فارس)

۷۷ کیلوگرم: محمد ناقوسی (خوزستان)

۸۲ کیلوگرم: حسین فروزنده (تهران)

۸۷ کیلوگرم: حسن فروزنده (تهران)

۹۷ کیلوگرم: وحید دادخواه (خراسان رضوی)

۱۳۰ کیلوگرم: نوید الله قلی نوه سی (آذربایجان شرقی)

سرمربی: حمید باوفا

مربیان: مهرداد اسفندیاری فر- ملک محمد بویری- محمود روشندل

سرپرست: مهدی شربیانی