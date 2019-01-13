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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۹:۴۵

برای حضور در جام تختی؛

ترکیب تیم منتخب کشتی فرنگی جوانان اعلام شد

ترکیب تیم منتخب کشتی فرنگی جوانان اعلام شد

ترکیب تیم منتخب کشتی فرنگی جوانان برای حضور در رقابت‌های بین المللی کشتی فرنگی جام تختی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و نهمین دوره رقابتهای بین المللی کشتی فرنگی جام تختی روزهای ۴ و ۵ بهمن ماه در شهر اندیمشک استان خوزستان برگزار می شود.

بر این اساس ترکیب تیم منتخب کشتی فرنگی جوانان برای حضور در این مسابقات به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: پویا دادمرز (خوزستان)
۶۰ کیلوگرم: امید آرامی (سیستان و بلوچستان)
۶۳ کیلوگرم: محسن مدهنی (خوزستان)
۶۷ کیلوگرم: محمدرضا مختاری (فارس)
۷۲ کیلوگرم: محمدرضا رستمی (فارس)
۷۷ کیلوگرم: محمد ناقوسی (خوزستان)
۸۲ کیلوگرم: حسین فروزنده (تهران)
۸۷ کیلوگرم: حسن فروزنده (تهران)
۹۷ کیلوگرم: وحید دادخواه (خراسان رضوی)
۱۳۰ کیلوگرم: نوید الله قلی نوه سی (آذربایجان شرقی)
سرمربی: حمید باوفا
مربیان: مهرداد اسفندیاری فر- ملک محمد بویری- محمود روشندل
سرپرست: مهدی شربیانی

کد مطلب 4511243

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