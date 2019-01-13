ترکیب تیم منتخب کشتی فرنگی جوانان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و نهمین دوره رقابتهای بین المللی کشتی فرنگی جام تختی روزهای ۴ و ۵ بهمن ماه در شهر اندیمشک استان خوزستان برگزار می شود.
بر این اساس ترکیب تیم منتخب کشتی فرنگی جوانان برای حضور در این مسابقات به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم: پویا دادمرز (خوزستان)
۶۰ کیلوگرم: امید آرامی (سیستان و بلوچستان)
۶۳ کیلوگرم: محسن مدهنی (خوزستان)
۶۷ کیلوگرم: محمدرضا مختاری (فارس)
۷۲ کیلوگرم: محمدرضا رستمی (فارس)
۷۷ کیلوگرم: محمد ناقوسی (خوزستان)
۸۲ کیلوگرم: حسین فروزنده (تهران)
۸۷ کیلوگرم: حسن فروزنده (تهران)
۹۷ کیلوگرم: وحید دادخواه (خراسان رضوی)
۱۳۰ کیلوگرم: نوید الله قلی نوه سی (آذربایجان شرقی)
سرمربی: حمید باوفا
مربیان: مهرداد اسفندیاری فر- ملک محمد بویری- محمود روشندل
سرپرست: مهدی شربیانی
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