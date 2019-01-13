سه انیمیشن ۱۰۰ ثانیه ای حوزه هنری کردستان آماده نمایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان، امین مرادی رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان ضمن اعلام این خبر گفت: تولید فیلم های ۱۰۰ ثانیه ای با توجه به ویژگی های بسیار ارزنده ای که این گونه فیلم دارد در چند سال اخیر در کشور بسیار رو به گسترش بوده و در این استقبال نقش حوزه هنری به عنوان یکی از حامیان اصلی فیلمهای ۱۰۰ ثانیه ای با برگزاری منظم ۱۱ دوره جشنواره فیلم های ۱۰۰ ثانیه ای و امسال دوره دوازدهم آن بسیار حائز اهمیت می باشد.

وی بیان کرد: پیام فیلم های ۱۰۰ ثانیه ای بسیار اثر گذار تر از فیلم های بلند به مخاطب است و با توجه به ضرورت خلاقیت در استفاده درست و به موقع از ثانیه ها در انتقال مفهوم و پیام فیلم قدرت خلاقیت و ایده پردازی هنرمندان را بسیار بالا برده و به همین دلیل است که متخصصین و صاحب نظران عرصه فیلم و فیلم سازی معتقدند هنرمندان فیلمسازی که در بخش تولید فیلم های ۱۰۰ ثانیه ای اقدام به ساخت اثر می نمایند افرادی به واقع ایده پرداز، خلاق و توانمند می باشند که توانایی فعالیت در دیگر عرصه های هنر سینما را دارا می باشند.

وی از دیگر ویزگی های فیلم های ۱۰۰ ثانیه ای را در بخش بودجه ای آن دانست که در مقایسه با دیگر بخش های سینمایی هزینه کمتری را صرف تولید می نماید.

مرادی با اشاره به اعلام فراخوان دوازدهمین جشنواره فیلم های ۱۰۰ ثانیه ای، گفت: حوزه هنری کردستان در چند سال اخیر با حمایت از هنرمندان فیلمساز توانسته است موفقیت های بسیار خوبی را دردوره های اخیر این جشنواره کسب نماید و در دوره یازدهم ۳ عنوان برتر جشنواره ۱۰۰ را از آن خود کرد که موفقیت بسیار خوبی برای هنرمندان کردستان محسوب می شود و قطعا باید تلاش نماییم در این دوره از جشنواره نیز با تولیدات فاخر و تأثیرگذاری حضور داشته باشیم.

وی با دعوت از تمامی فیلمسازان استان جهت حضور در این جشنواره گفت: حوزه هنری استان کردستان براساس رسالت محوری خود از ایده ها و طرح های ویژه هنرمندان فیلمساز به صورت کامل حمایت می نماید.

مرادی جشنواره فیلم ۱۰۰ را یک پتانسیل بسیار قوی برای سینمای ایران دانست و گفت: حمایت و کمک به این جشنواره ایده پرور و خلاقانه مملو از پیام های ارزشمند در بخش های مختلف می تواند نوید بخش آینده ای سرشار از طراوت و شادابی برای سینمای ایران باشد.

وی با اشاره به فضای مجازی و ضرورت تأمین خوراک فکری جهت اشاعه در آن گفت: متولیان امر می توانند با حمایت از تولید کنندگان و تهیه کنندگان این گونه فیلم ها مسائل و مشکلات پیش روی جامعه را در بخش های مختلف از طریق تولید آثار خلاقانه فیلمسازان متعهد در قالب فیلم های ۱۰۰ ثانیه ای (انیمیشن ، داستانی و مستند ) به جامعه هدف منتقل نمایند که باز خورد مثبت آن در بازه های مشخص سبب حل بسیاری از مشکلات موجود خواهد شد.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان گفت: امسال نیز به منظور حضور گسترده هنرمندان فیلمساز برنامه ریزی های خوبی صورت گرفته است و انتظار داریم تا پایان مهلت زمانی ثبت نام در این جشنواره که پایان دی ماه می باشد حداقل ۱۲ عنوان فیلم را در بخش های مختلف داستانی ، پویانمایی و مستند با رویکرد های عنوان شده در جشنواره که اخلاق و سبک زندگی ، وبخش ویژه حمایت از تولید ایرانی می باشد را ثبت نماییم.

وی افزود هم اکنون از این تعداد ۳ فیلم انیمیش صد ثانیه ای با عناوین «داستان کوتاه»، «رویای نان» و «رد پا» به نویسندگی و کارگردانی هنرمند توانمد سینمای کردستان رضا محمدی و به تهیه کنندگی مشترک حوزه هنری استان کردستان و رضا محمدی آماده و در این جشنواره به ثبت رسیده است.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان بر حمایت از روند تولید آثار هنری در بخش های مختلف در استان کردستان تأکید کرد و افزود: خوشبختانه با برنامه ریزی های صورت گرفته و پتانسیل های موجود هنر در استان در بسیاری از بخش ها به ویژه سینما جزء استان ها ی برتر کشور محسوب می گردد و این وظیفه ما را در تلاش در جهت تقویت این پتانسیل ها سنگین تر می نماید .

رضا محمدی متولد سال ۱۳۵۳ شهرستان بانه، نقاش، کارگردان، انیماتور، فارغ التحصیل رشته گرافیک، بیش از ۲۰ سال تدریس هنر در مراکز فرهنگی و هنری دولتی و خصوصی، بر پایی بیش از سی و هفت نمایشگاه نقاشی بصورت انفرادی وگروهی در داخل و خارج از کشور ، حضور در فستیوالها و بینالهای متعدد نقاشی و دریافت جوایزمتعدد هنری ،طراحی صحنه چندین فیلم کوتاه و دو فیلم سینمایی ، تولید و کارگردانی و انیماتوری ۱۰ انیمیشن کوتاه ونویسندگی ۱۴ فیلمنامه ، حضور در ۱۹ جشنواره ملی و بین المللی و کسب عناوین مختلف را در کارنامه دارد.