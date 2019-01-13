درخواست گزارش رسمی در خصوص بوی نامطبوع پایتخت به شهروندان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجد جامعی در جلسه علنی روز یکشنبه شورای شهر تهران با اشاره به انتشار بوی نامطبوع در ۱۰ روز گذشته گفت: این بوی نامطبوع در وسعت زیادی در تهران منتشر شد و کمیته هایی به دنبال منشأ آن بودند اما هنوز گزارش رسمی در خصوص ریشه یابی این بو از سوی متولیان به افکار عمومی ارائه نشده است.

مسجد جامعی با بیان اینکه انتشار اخبار در خصوص این بوی نامطبوع با خبرسازی هایی پی در پی روبرو بود که از ترکیدگی لوله فاضلاب آغاز و طغیان آتشفشان و بالا آمدن چاه فاضلاب پلاسکو و بوی شیرابه های آرادکوه که همگی مربوط به حوزه عمل شهری بود.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه خاطرمان هست که در زمان پدیده ریزگردها با گمانه زنی های این گونه مواجه بودیم، تأکید کرد: باید مسئولانه ریشه این مشکل شناسایی شود. در حال حاضر به دلیل ناشناخته بودن ریشه این بو، مردم احساس عدم امنیت در خصوص سلامتشان را دارند.

وی خاطرنشان کرد: برای رفع نگرانی مردم، شهرداری به عنوان متولی گزارشی از اقدامات انجام شده برای ریشه یابی انتشار ناگهانی این بوی نامطبوع را تهیه کند.

مسجد جامعی همچنین در خصوص دریافت عوارض از تونل ها گفت: این لایحه در شورای چهارم تهیه شده و در آن زمان دیدگاهی که در حال حاضر کلیت شورا را در بر گرفته، با آن مخالفت کردند و مردم به خوبی نسبت به این موضوع واکنش خوبی نشان دادند و به نظر نمی آید با این سابقه به دنبال تحقق این دیدگاه باشیم.