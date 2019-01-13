برگزاری نخستین جشنواره و نمایشگاه لوازم نوستالژی در خرمشهر

داود دارابی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: قرار است جمعه، پنجم بهمن ماه ۹۷ با مشارکت همه اقشار مردم خرمشهر، نخستین نمایشگاه لوازم قدیم خاطره آور یا نوستالژی در فضای باز در این شهرستان برگزار شود.

وی افزود: در قالب این نمایشگاه شهروندان لوازم قدیمی اعم از وسایل مصرفی، منزلی، فنی، تزئینی و دیگر وسایلی که ممکن است اکنون از آن ها استفاده نکنند اما به یادگار در منازل خود نگه داشته اند را برای تماشای عموم به نمایش بگذارند ، اگر چه ممکن است برخی از این وسایل نیز کاربرد داشته باشند و مورد استفاده قرار گیرند.

بنا به گفته شهردار خرمشهر این جشنواره از ساعت ۱۳ تا ۱۷:۳۰ دقیقه در پارک کارون واقع در بلوار ساحلی خرمشهر برگزار خواهد شد.

دارابی در ادامه از اجرای دیگر برنامه های فرهنگی در حاشیه برگزاری این نمایشگاه خبر داد و گفت: مقرر است در حاشیه نمایشگاه، جشنواره ای نیز با برنامه های متفاوت نظیر موسیقی سنتی، پذیرایی در مضیف عربی، ایستگاه نقاشی، پخت نان و برنامه های دیگر فرهنگی و هنری برگزار شود

شهردار خرمشهر، بازبینی خاطرات و آشنایی نسل امروز با سبک های زندگی ساده در گذشته را از اهداف برگزاری این جشنواره برشمرد و افزود: برگزاری چنین جشنواره هایی علاوه بر ایجاد نشاط عمومی باعث تشویق جامعه برای مشارکت در اجرای برنامه ها خواهد بود.