به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست نمایشنامهخوانی در کتابخانههای عمومی استان تهران با خوانش نمایشنامه «میزان» نوشته شهید سیدحسن حسینی فردا دوشنبه ۲۴ دی در کتابخانه عمومی محقق حلی تهران برگزار میشود.
این برنامه از فعالیتهای ترویجی نهاد کتابخانههای عمومی به شمار میرود که با توجه به استقبال افراد به ویژه جوانان و نوجوانان از نمایشنامه و هنر تئاتر طراحی شده است.
نمایشنامه «میزان» از کتاب مجموعه نمایشنامه «یک آیه، یک نمایش» است. این مجموعه، شامل نمایشنامههایی در پنج مجلد برای نوجوانان است که براساس آیههای قرآن کریم نوشته شدهاند؛ (میزان) اثر شهید سیدحسن حسینی؛ گردآوری محمدرضا آزاد عضو شورای نویسندگان، (آنها زندهاند) اثر مجید ملامحمدی، (کارستان) اثر محمدرضا آزاد، (کلیددارِ کعبه) و (به خاطر مروارید) به قلم سیدحسین فداییحسین عناوین این مجموعه هستند.
نمایشنامهخوانی مذکور با خوانش فرهاد بشارتی و مهدی امینی انجام میشود.
این برنامه فردا دوشنبه ۲۴ دی از ساعت ۱۵ در سالن اجتماعات کتابخانه عمومی محقق حلی واقع در میدان شوش، خیابان ری، قبل از پارک کوثر، نبش خیابان محمد یزدی برگزار میشود.
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