تسهیلات رونق تولید به ۱۷۲ واحد کوچک و متوسط استان مرکزی پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید فرخی اظهار داشت: امسال سه هزار و ۳۲۷ میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط این استان پرداخت شد.

وی افزود: بر اساس آخرین گزارش، در حال حاضر ٥٣٧ واحد تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات رونق تولید در سامانه بهین یاب ثبت نام کرده اند که از میان آنها ٣١٩ طرح با مجموع ١٢ هزار و ٩٢٩ میلیارد ریال تسهیلات درخواستی، به تصویب رسیده و به بانک های عامل استان برای دریافت تسهیلات معرفی شده اند.

فرخی ادامه داد: همچنین ٥٤ درصد طرح های معرفی شده به بانک های عامل با ١٧٤ متقاضی در حوزه صنعت، ٤٤ درصد طرح ها با ١٤٢ متقاضی در حوزه کشاورزی و حدود یک درصد طرح ها با سه متقاضی در حوزه گردشگری بوده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی بیان کرد: از این تعداد تا به امروز به ١٧٢ واحد تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات مجموعا سه هزار و ٣٢٧ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: در این دوره تسهیلات سرمایه در گردش، تسهیلات سرمایه ثابت، تسهیلات نوسازی و بازسازی صنایع، در حوزه های صنعت، کشاورزی و گردشگری به متقاضیان پرداخت می شود و از بانک های عامل درخواست تسریع در روند بررسی و پرداخت تسهیلات طرح ها را داریم.