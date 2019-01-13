به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی ۲۷ روزه تیم ملی وزنه برداری بانوان در رده های سنی بزرگسالان، جوانان و نوجوان با حضور ۱۱ وزنه‌بردار منتخب از ۲۱ دی تا ۱۹ بهمن ماه در کمپ تیمهای ملی برگزار خواهد شد.

بر این اساس اسامی نفرات اردونشین به شرح زیر است:

۱- پوپک بسامی (تهران)

۲- مریم زارع (فارس)

۳- ابریشم ارجمند خواه (تهران)

۴- مرضیه قنبری (خراسان رضوی)

۵- الهام حسینی (لرستان)

۶- پریسا جهانفکریان (کهگیلویه و بویر احمد)

۷- پارمیدا محمودیان (گلستان)

۸- نیوشا مرادی (فارس)

۹- هانیه کرمی (کرمانشاه)

۱۰- الناز باجلانی (کردستان)

۱۱- نرگس میرزکی (البرز)

همچنین مریم امراله مربی و ژینا ویسی به عنوان سرپرست در این اردو حضور دارند.