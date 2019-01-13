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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۲۲

بانوان وزنه‌بردار در کمپ تیم‌های ملی اردو زدند

بانوان وزنه‌بردار در کمپ تیم‌های ملی اردو زدند

اردوی تیم وزنه برداری بانوان با حضور ۱۱ وزنه‌بردار منتخب در کمپ تیمهای ملی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی ۲۷ روزه تیم ملی وزنه برداری بانوان در رده های سنی بزرگسالان، جوانان و نوجوان با حضور ۱۱ وزنه‌بردار منتخب از ۲۱ دی تا ۱۹ بهمن ماه در کمپ تیمهای ملی برگزار خواهد شد.

بر این اساس اسامی نفرات اردونشین به شرح زیر است:

۱- پوپک بسامی (تهران)
۲- مریم زارع (فارس)
۳- ابریشم ارجمند خواه (تهران)
۴- مرضیه قنبری (خراسان رضوی)
۵- الهام حسینی (لرستان)
۶- پریسا جهانفکریان (کهگیلویه و بویر احمد)
۷- پارمیدا محمودیان (گلستان)
۸- نیوشا مرادی (فارس)
۹- هانیه کرمی (کرمانشاه)
۱۰- الناز باجلانی (کردستان)
۱۱- نرگس میرزکی (البرز)

همچنین مریم امراله مربی و ژینا ویسی به عنوان سرپرست در این اردو حضور دارند.

کد مطلب 4511277

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