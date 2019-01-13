به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی ۲۷ روزه تیم ملی وزنه برداری بانوان در رده های سنی بزرگسالان، جوانان و نوجوان با حضور ۱۱ وزنهبردار منتخب از ۲۱ دی تا ۱۹ بهمن ماه در کمپ تیمهای ملی برگزار خواهد شد.
بر این اساس اسامی نفرات اردونشین به شرح زیر است:
۱- پوپک بسامی (تهران)
۲- مریم زارع (فارس)
۳- ابریشم ارجمند خواه (تهران)
۴- مرضیه قنبری (خراسان رضوی)
۵- الهام حسینی (لرستان)
۶- پریسا جهانفکریان (کهگیلویه و بویر احمد)
۷- پارمیدا محمودیان (گلستان)
۸- نیوشا مرادی (فارس)
۹- هانیه کرمی (کرمانشاه)
۱۰- الناز باجلانی (کردستان)
۱۱- نرگس میرزکی (البرز)
همچنین مریم امراله مربی و ژینا ویسی به عنوان سرپرست در این اردو حضور دارند.
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