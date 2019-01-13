افتتاح ۶۱۴ پروژه عمرانی و تولیدی گلستان باحضور وزیر جهادکشاورزی

مختار مهاجر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح دوشنبه وزیر جهادکشاورزی به همراه رئیس جمهور و تعدادی دیگری از اعضای کابینه به گلستان سفر می‌کند.

وی افزود: بازدید از چند پروژه در برنامه سفر وزیر به گلستان پیش بینی شده اما برنامه اصلی و متمرکز در شهرستان گمیشان برگزار می‌شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت: ۲۰ طرح به‌ طور متمرکز در گمیشان افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود که از این تعداد ۱۶ طرح افتتاح و چهار طرح کلنگ‌زنی می‌شوند.

وی به طرح‌های افتتاحی مهم در این سفر اشاره کرد و ادامه داد: افتتاح زهکشی ۲۲ هزار هکتار از اراضی شمال استان، بهره برداری از مجتمع پرورش میگو گمیشان، آبیاری تحت فشار و انتقال آب با لوله، ترسیب کربن، افتتاح کارخانه فرآوری تخم مرغ و تجهیز و نوسازی اراضی شالی کاری و آب بندان از مهم‌ترین طرح های افتتاحی در سفر یک روزه وزیر جهادکشاورزی به گلستان است.

به گفته مهاجر با حضور وزیر جهادکشاورزی عملیات زهکشی ۱۰۰ هزار هکتار، احداث و لایروبی آب بندان در سطح سه هزار هکتار، اجرای فاز اول مجتمع ۶ هزار هکتاری پرورش میگو و تاسیس و تجهیز پست قرنطینه محصولات نباتی و دامی اینچه برون آغاز می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: عصر دوشنبه (فردا) با حضور وزیر جهادکشاورزی ۶۱۴ پروژه عمرانی و خدماتی در قالب ۲۰ طرح با سرمایه‌گذاری بالغ بر هزار و ۹۳۵ میلیارد تومان و اشتغال هشت هزار و ۴۵۱ نفر افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود.