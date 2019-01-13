مخالفت سناتور «شومر» با لغو تحریمهای آمریکا علیه روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سناتور «چاک شومر» رهبر اقلیت دموکرات در سنای آمریکا، اعلام کرد که به زودی پیش نویس قطعنامه ای را در خصوص ممنوعیت لغو تحریم های روسیه از سوی کاخ سفید، در سنا به رای می گذارد.

این اقدام سناتور شومر در اصل نوعی به چالش کشیدن قدرت ترامپ محسوب می شود.

این اقدام شومر در واکنش به تصمیم وزارت خزانه داری آمریکا برای لغو برخی از تحریم های روسیه انجام می شود. در تاریخ ۲۰ دسامبر وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده بود تحریم هایی که در ماه آوریل علیه برخی از صنایع انرژی روسیه اعمال شده را لغو می کند.

به گزارش مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، از زمان روی کار آمدن قصد بهبود روابط آمریکا با روسیه را داشته اما حساسیت های کنگره آمریکا در این رابطه و اتهام دخالت روس ها در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا به نفع ترامپ، موجب شده تا کاخ سفید در این راه ناکام بماند.