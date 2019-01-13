سربازان نمونه سپاه استان بوشهر تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، معاون هماهنگ کننده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر صبح یکشنبه در این مراسم گفت: بر طبق روایات، حضرت علی اکبر (ع) شبیهترین فرد به پیامبر (ص) بود و خلق و خوی ایشان نیز شبیه پیامبر (ص) بود.
سرهنگ سهراب انبارکی خاطرنشان کرد: به همین خاطر نام زیبای ایشان را بر جشنواره تجلیل از سربازان قرار دادهاند چرا که انتظار میرود سربازان ما نیز اخلاقی مانند اخلاق حضرت علی اکبر (ع) داشته باشند.
وی اظهار کرد: حضرت علی اکبر (ع)، پیامبر (ص) را به عنوان الگوی حسنه در وجود خود نهادینه کرده بود که لازم است جوانان ما و به خصوص سربازان نیز ویژگیهای بارز اخلاقی را در خود نهادینه کرده و تلاش کنند از نظر اخلاق، رفتار و کردار مانند حضرت علی اکبر (ع) باشند.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام صادق (ع) نیز جوانان را عنصری مهم و تأثیرگذار در جامعه برشمرد و گفت: اگر در یک جامعه، انقلابی بخواهد تحقق پیدا کند لازم است جوانان آن جامعه دور این انقلاب اجتماع کنند و در مقابل نیز اگر کسی بتواند جوانان یک مملکت را دور خود جمع کرده و بر روی آنها اثر بگذارد میتواند در دستیابی به اهداف خود موفق باشد.
حجت الاسلام حسین دشتی اظهار کرد: در جوان غریزهها و فطرتهای گوناگونی وجود دارد اما وقتی به میدان میآید در مقابل اعتقادات پاک، زود تسلیم میشود و همیشه به ندای درونش جواب میدهد به همین خاطر با احساسات پاک خود، نسبت به ناموس و وطنش غیرت دارد.
وی در ادامه با اشاره به نقشآفرینی جوانان در دوران دفاع مقدس، تصریح کرد: بسیاری از شهدای ما در جبههها از جوانان بودند و فرماندهان ردههای مختلف ما را نیز در دوران دفاع مقدس، جوانان بر عهده داشتند.
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