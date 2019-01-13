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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۹:۵۹

سربازان نمونه سپاه استان بوشهر تجلیل شدند

سربازان نمونه سپاه استان بوشهر تجلیل شدند

بوشهر - در قالب برگزاری جشنواره استانی حضرت علی اکبر (ع)، سربازان نمونه سپاه استان بوشهر تجلیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون هماهنگ کننده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر صبح یکشنبه در این مراسم گفت: بر طبق روایات، حضرت علی اکبر (ع) شبیه‌­ترین فرد به پیامبر (ص) بود و خلق و خوی ایشان نیز شبیه پیامبر (ص) بود.

سرهنگ سهراب انبارکی خاطرنشان کرد: به همین خاطر نام زیبای ایشان را بر جشنواره تجلیل از سربازان قرار داده‌­اند چرا که انتظار می‌­رود سربازان ما نیز اخلاقی مانند اخلاق حضرت علی اکبر (ع) داشته باشند.

وی اظهار کرد: حضرت علی اکبر (ع)، پیامبر (ص) را به عنوان الگوی حسنه در وجود خود نهادینه کرده بود که لازم است جوانان ما و به خصوص سربازان نیز ویژگی‌­های بارز اخلاقی را در خود نهادینه کرده و تلاش کنند از نظر اخلاق، رفتار و کردار مانند حضرت علی اکبر (ع) باشند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام صادق (ع) نیز جوانان را عنصری مهم و تأثیرگذار در جامعه برشمرد و گفت: اگر در یک جامعه، انقلابی بخواهد تحقق پیدا کند لازم است جوانان آن جامعه دور این انقلاب اجتماع کنند و در مقابل نیز اگر کسی بتواند جوانان یک مملکت را دور خود جمع کرده و بر روی آن­ها اثر بگذارد می‌­تواند در دستیابی به اهداف خود موفق باشد.

حجت الاسلام حسین دشتی اظهار کرد: در جوان غریزه‌­ها و فطرت­‌های گوناگونی وجود دارد اما وقتی به میدان می‌­آید در مقابل اعتقادات پاک، زود تسلیم می‌­شود و همیشه به ندای درونش جواب می­‌دهد به همین خاطر با احساسات پاک خود، نسبت به ناموس و وطنش غیرت دارد.

وی در ادامه با اشاره به نقش‌­آفرینی جوانان در دوران دفاع مقدس، تصریح کرد: بسیاری از شهدای ما در جبهه­‌ها از جوانان بودند و فرماندهان رده‌­های مختلف ما را نیز در دوران دفاع مقدس، جوانان بر عهده داشتند.

کد مطلب 4511285

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