سربازان نمونه سپاه استان بوشهر تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، معاون هماهنگ کننده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر صبح یکشنبه در این مراسم گفت: بر طبق روایات، حضرت علی اکبر (ع) شبیه‌­ترین فرد به پیامبر (ص) بود و خلق و خوی ایشان نیز شبیه پیامبر (ص) بود.

سرهنگ سهراب انبارکی خاطرنشان کرد: به همین خاطر نام زیبای ایشان را بر جشنواره تجلیل از سربازان قرار داده‌­اند چرا که انتظار می‌­رود سربازان ما نیز اخلاقی مانند اخلاق حضرت علی اکبر (ع) داشته باشند.

وی اظهار کرد: حضرت علی اکبر (ع)، پیامبر (ص) را به عنوان الگوی حسنه در وجود خود نهادینه کرده بود که لازم است جوانان ما و به خصوص سربازان نیز ویژگی‌­های بارز اخلاقی را در خود نهادینه کرده و تلاش کنند از نظر اخلاق، رفتار و کردار مانند حضرت علی اکبر (ع) باشند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام صادق (ع) نیز جوانان را عنصری مهم و تأثیرگذار در جامعه برشمرد و گفت: اگر در یک جامعه، انقلابی بخواهد تحقق پیدا کند لازم است جوانان آن جامعه دور این انقلاب اجتماع کنند و در مقابل نیز اگر کسی بتواند جوانان یک مملکت را دور خود جمع کرده و بر روی آن­ها اثر بگذارد می‌­تواند در دستیابی به اهداف خود موفق باشد.

حجت الاسلام حسین دشتی اظهار کرد: در جوان غریزه‌­ها و فطرت­‌های گوناگونی وجود دارد اما وقتی به میدان می‌­آید در مقابل اعتقادات پاک، زود تسلیم می‌­شود و همیشه به ندای درونش جواب می­‌دهد به همین خاطر با احساسات پاک خود، نسبت به ناموس و وطنش غیرت دارد.

وی در ادامه با اشاره به نقش‌­آفرینی جوانان در دوران دفاع مقدس، تصریح کرد: بسیاری از شهدای ما در جبهه­‌ها از جوانان بودند و فرماندهان رده‌­های مختلف ما را نیز در دوران دفاع مقدس، جوانان بر عهده داشتند.