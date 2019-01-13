دریافت عوارض از شهروندان خارج از وظایف معاونت حمل و نقل و ترافیک

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ابتدای یکصدو سیزدهمین جلسه شورا با اشاره به اینکه در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم و ۲۲ دیماه سالگرد تشکیل شورای انقلاب به فرمان امام خمینی گفت: شورای انقلاب به نوعی اولین شورا در نظام و مادر همه مجامع قانون گذاری جمهوری اسلامی محسوب می شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه صورتجلسات شورای انقلاب به قلم دکتر شیبانی عضو پیشکسوت ادوار شورای اسلامی شهر تهران که دبیری شورای انقلاب را نیز برعهده داشتند، تقریر شده است گفت: این اسناد ارزشمند که در اختیار آیت الله هاشمی رفسنجانی قرار داشت، قرار است به زودی طی مراسمی از طرف خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی به مناسبت دهه فجر تحویل سازمان اسناد و کتابخانه ملی شود تا مورد استفاده پژوهشگران و علاقمندان تاریخ انقلاب اسلامی قرار گیرد.

وی در ادامه و در تذکری به موضوع عوارض استفاده از تونل های شهری تهران گفت: در بررسی ها مشخص شد که خبری ابتدا به صورت شنیده و شایعه در رسانه ها منعکس شد و تکذیب هم نشد. در مطبوعات پیش نویس این لایحه منتشر شد که فرایند کارشناسی نداشت و اظهار نظر و گمانه زنی در مورد وضع عوارض یا هر دریافتی مشابه از شهروندان تهرانی، نیز در حیطه اختیارات مجلس شورای اسلامی، شورای اسلامی شهر تهران است و ارائه لوایح پیشنهادی نیز باید با امضای شهردار تهران و در مجلس شورای اسلامی از طریق شورایعالی استانها صورت پذیرد.

محسن هاشمی در ادامه افزود: بنابراین انتشار مطالب بی استناد قانونی و گمانه زنی هایی که به تشویش اذهان عمومی و نگرانی شهروندان می انجامد با ناپختگی و تغییر مکرر ارقام پذیرفته نیست و از شهردار تهران می خواهم که نسبت به ساماندهی فعالیتهای رسانه ای پراکنده معاونتها و شهرداری های مناطق در فضای مجازی در قالب مشخص شده در ساختار مدیریت شهری اقدام کرده و دیگر شاهد این نوع اقدامات نباشیم.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه سخنانش خاطر نشان ساخت: همچنین لازم می دانم به حکم وظیفه از تمامی کسانی که در آیین بزرگداشت دومین سالگرد رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی در سراسر کشور شرکت کرده یا با ایراد سخنرانی و انتشار مقاله اقدام به تجلیل از ایشان کردند، به ویژه ریاست جمهور قدردانی کنم.

وی بابیان اینکه البته برخی اظهار نظرها نیز در فضای مجازی صورت گرفت که این گرامیداشت را نوعی تقدیس تلقی کردند، افزود: این در حالی است که نه خانواده آیت الله هاشمی رفسنجانی ونه یاران و بزرگانی که از ایشان تجلیل کردند، هاشمی را مقدس و بری از اشتباه و خطا نمی دانند.

محسن هاشمی گفت: رفتار آیت الله هاشمی رفسنجانی همانند هر فرد دیگری، می تواند توام با خطا باشد که نیازمند نقد و بازنگری است و نکته قابل اهمیت آنجاست که نخستین منتقد هاشمی، خود ایشان است، در خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی مواردی وجود دارد که ایشان به تند بودن یک موضع و رفتار خود در زمان نوشتن خاطرات در شامگاه همان روز اشاره و در روزهای بعد در پی جبران آن، تلاش می کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: امروزه نیز نقد رفتار و تصمیمات آیت الله هاشمی رفسنجانی، بصورتی سازنده و بدون توهین، تهمت و دستکاری تاریخ، از نظر ما مثبت تلقی می شود و از انتقاد کارشناسی عملکرد ایشان مانند تجلیل از خدمات آیت الله هاشمی رفسنجانی قدردانی می کنیم.

وی هدف تجلیل از آیت الله هاشمی رفسنجانی را نه تبلیغ ایشان که ترویج ویژگی های مثبت او در جامعه برشمرد و افزود: هاشمی دیگر در دنیا نیست که به تبلیغ نیاز داشته باشد بلکه دنیای ما و جامعه ما بیش از هر زمان دیگری به ویژگی های مثبت او نظیر عقلانیت، صبر، مدارا، دوری از افراط و تفریط و اعتدال نیازمند است و تجلیل از هاشمی، ترویج این ویژگی هاست، همانگونه که نقد سازنده هاشمی، در چارچوب عقلانیت و منطق نیاز امروز ماست.