مراسم معارفه دبیر جدید شورای انقلاب فرهنگی سه شنبه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم از خدمات محمد رضا مخبر دزفولی دبیر سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی و معارفه حجت الاسلام سعید رضا عاملی دبیر جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی بعد ازظهر روز سه شنبه با حضور اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و برخی از مسئولان دولتی در حوزه هنری برگزار می شود.

عاملی با تأیید مقام معظم رهبری به عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب شد و حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با صدور حکمی حجت‌الاسلام «سید سعیدرضا عاملی» را برای مدت چهار سال به عنوان «دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی» ‌منصوب کرد.

محمدرضا مخبر دزفولی از سال ۱۳۸۴ تاکنون(۱۳۹۷) دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بود و پیش از وی نیز محمدرضا هاشمی گلپایگانی، سیدمصطفی میرسلیم و محمدعلی کی‌نژاد، دبیری این شورا را بر عهده داشته‌اند.