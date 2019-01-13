غلامپور برای پیشرفت در شنا بورسیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ با توجه به سیاست‌های فدراسیون جهانی شنا (FINA) به منظور پیشرفت هرچه بیشتر این رشته ورزشی در کشورهای درحال توسعه، یک شناگر از کشور ایران برای حضور در کمپ تمرینی فینا بورسیه دریافت می‌کند.

محمد بیداریان مربی و سخنگوی تیم های ملی شنا با بیان این خبر افزود: این بورسیه از طرف فدراسیون جهانی به شناگرانی تعلق می‌گیرد که از نظر سنی و رکوردهای ثبت شده جزو مستعدان این رشته باشند. سهمیه اعطایی هرساله بصورت کمپ تمرینی در کشورهای مختلف برگزار می‌شود که در سال ۲۰۱۹ میلادی کشور تایلند به مدت یکسال میزبان این کمپ خواهد بود.

وی افزود: پس از بررسی در کمیته فنی شنا، تصمیم بر آن شد تا سینا غلامپور شناگر خوب و آینده دار ایران و رکورددار ماده ۱۰۰ متر کرال پشت در این کمپ حضور پیدا کند. غلامپور از یکشنبه (۳۰ دی ماه ۱۳۹۷) به این کمپ اعزام می‌شود. این شناگر هر ۳۵ روز یکبار برای تمدید مجوز خروج از کشور خود به ایران باز خواهد گشت و پس از تمدید، برای پیگیری ادامه تمرینات خود عازم این کمپ خواهد شد.

بیداریان در پایان گفت: کادر فنی تیم ملی شنا، برای توسعه ورزش قهرمانی این رشته از تمام مربیان منتخب تقاضا دارد تا چنانچه شناگرانی که از نظر شرایط آنتوپومتریک و تکنیکی جزو مستعدان محسوب می‌شوند را به سرمربیان پایگاه‌های ملی شنا و یا به مربیان تیم ملی معرفی کنند تا در کمپ های بعدی تیم ملی شنا حضور یابند.