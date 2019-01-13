اسدالله حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مهاجرپذیری استان البرز، اظهار کرد: این مهم بر میزان آسیب‌های اجتماعی تأثیرگذار است و جدی‌ترین مسئله مهاجرت این است که افراد فرودست جامعه از اقصی نقاط کشور در جستجوی کار به این استان مهاجرت می‌کنند.

وی با بیان اینکه صنعتی بودن استان یک فرصت است نه تهدید، گفت: همین فرصت باعث مشکلات عدیده‌ای شده که در صورت نداشتن برنامه و ساماندهی این افراد هر روز باعث گسترش آسیب‌های اجتماعی خواهیم بود.

مدیرکل بهزیستی استان البرز با تأکید بر اینکه وضعیت معیشت و بهداشت از مهم‌ترین مسائل استان است، گفت: وجود زندان‌های بزرگ در کرج باعث مهاجرت خانواده‌های زندانی به محلات حاشیه‌ای شهر شده است.

حیدری در بخش دیگری با اشاره به اینکه البرز در مسیر ترانزیت قرار دارد، گفت: این معبر ترانزیت بودن، تبعاتی برای استان البرز به همراه داشته و از عوامل اثرگذار در ایجاد آسیب‌های اجتماعی است.

وی با اشاره به وجود کودکان کار و متکدیان در معرض آسیب و آسیب‌دیده، گفت: متأسفانه چهره شهر کرج در سایه این قبیل آسیب‌ها زشت شده و باعث می‌شود نگاه‌ها به این شهر منفی باشد.

مدیرکل بهزیستی استان البرز بابیان اینکه برای حل بسیاری از آسیب‌ها باید همه به میدان بیایند، گفت: استفاده از ظرفیت نیکوکاران و کسانی که دغدغه و مسئولیت اجتماعی دارند از اهمیت بالایی برخوردار است.

حیدری با تأکید بر اینکه باید به کمک دستگاه‌های حمایتی مداخلات مؤثری در زمینهٔ آموزش و معیشت و بهداشت داشته باشیم، گفت: حدود ۷۰ درصد کودکان کار و خیابان در استان البرز از اتباع بیگانه هستند و این خود یکی از نکات آسیب‌پذیری استان محسوب می‌شود.

وی گفت: بهزیستی به‌عنوان یک دستگاه متولی سلامت اجتماعی بیشتر مبتنی و متکی بر حضور مردم در کنار دستگاه‌های حمایتی و درصحنه‌های اجتماعی است، راه غلبه بر آسیب‌های اجتماعی مشارکت گسترده و حضور مردم در کنار متولیان و مسئولان جامعه است.

مدیرکل بهزیستی استان البرز در بخش دیگری افزود: بهزیستی استان به بیش از ۵۰ هزار معلول، بیش از ۲ هزار زن سرپرست خانواده، بیش از ۴ هزار خانواده زنان سرپرست، بیش از ۱۱۸۰ کودک خیابانی و کار خدمات ارائه می‌دهد.