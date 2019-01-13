نامزدهای جشنواره نقد کتاب در گروه دین معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مقاله‌های راه یافته به مرحله دوم پانزدهمین جشنواره نقد کتاب در گروه دین شاخه قرآن و حدیث و فقه و حقوق معرفی شدند.

در شاخه قرآن و حدیث از میان ۸۲ مقاله ارزیابی شده در مرحله نخست داوری، این مقالات به مرحله دوم راه پیدا کردند:

«بررسی اصالت اخبار غیرمسند کتاب دلائل الامامه، محی­الدین سلطانی­فر، شیعه پژوهی، ش۱۲، پاییز ۱۳۹۶»، «بررسی کتاب اصول و قواعد تفسیر: روش­شناسی تفسیر من وحی القرآن، وحید باغبانی، نقد قرآن و حدیث، ش۱۱، پاییز۱۳۹۶»، «تبارشناسی کتاب مصباح­الشریعه، پرویز رستگار، محسن قاسم­پور، کاوس روحی برندق و...، مطالعات عرفانی، ش۲۵، بهارو تابستان ۱۳۹۶»، «تفسیرالقرآن ابن ماهیار(ره)؛ اصالت، مصادر و محتوا، علی راد و فاطمه غلامشاهیان، رهیافت هایی در علوم قرآن و حدیث، ش۱، بهارو تابستان ۱۳۹۶»، «توحید مفضل بن عمر جعفی در ترازوی نقد، هادی نصیری و محمدعلی صالحی، کتاب قیم، ش۱۶، بهارو تابستان۱۳۹۶»، «روایات عاشورایی أنساب الاشراف بلاذری در میزان نقد و بررسی، محسن رفعت و محمد کاظم رحمان ستایش، حدیث­پژوهی، ش۱۷، بهارو تابستان ۱۳۹۶»، «روایات عاشورایی کامل­الزیارات در بوتة نقد، محسن رفعت، محمد کاظم رحمان­ستایش و مریم­السادات حجازی، شیعه پژوهی، ش۱۲، پاییز ۱۳۹۶» و «روایات عاشورایی مقتل شیخ صدوق در میزان نقد، محسن رفعت، شیعه پژوهی، ش۱۰، بهار ۱۳۹۶»

در این بخش، همچنین مقاله‌های «کارکرد فهرست های شیخ طوسی و نجاشی در تکمیل روش سزگین در بازیابی منابع آثار کهن روایی (مطالعة موردی: کتاب الزهد حسین بن سعید اهوازی)، نصرت نیل­ساز و ابوالفضل رجائی­فرد، مطالعات فهم حدیث، ش۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۶»، «نقد قرائت سریانی- آرامی لوکزنبرگ از آیه ۲۴ سوره مریم، محمدعلی همتی و محمد کاظم شاکر، تحقیقات علوم قرآن و حدیث، ش۱، بهار ۱۳۹۶»، «نقد کتاب آفرینش در قرآن: بررسی هرمنوتیکی تفاسیر قدیم و جدید، حوریه شجاعی باغینی، پژوهشنامة انتقادی متون، ش۵، آذر و دی ۱۳۹۶»، «نقد و بررسی تصحیح ترجمه الخواص زواره‌ای، رضا فرشچیان، آینۀ میراث، ش۶۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۶»، «نقد واژگانی ترجمه موسوی گرمارودی از قرآن کریم (با تکیه بر سطح معنایی- لغوی گارسس)، محمدرحیمی خویگانی، مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، ش ۷، بهار و تابستان ۱۳۹۶»، «نگاهی دیگر به جامع احادیث الشیعه، جمال فرزندوحی، مطالعات قرآن و حدیث سفینه، ش ۵۶، پاییز ۱۳۹۶»، «نهجِ فقیهی: ترجمه­ای رزین از متنی متین (قلم­اندازی به شادمانگیِ بازچاپ ترجمه­ای کرامند از نهج البلاغة شریف)، جویا جهانبخش، آینة پژوهش، ش۱۶۳، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۶» و «واکاوی نقّادانۀ روش مادلونگ در فهم گزارش‌ها پیرامون جانشینی پیامبر (ص) بر مبنای کتاب جانشینی محمّد، مطالعه‌ای در مورد خلافت نخستین، مهیار خانی مقدم، امامت پژوهی، ش۱۹، بهار و تابستان ۱۳۹۶.» جواز ورود به مرحله دوم این جشنواره را کسب کردند.

در شاخه فقه و حقوق هم بین ۱۸ مقاله ارزیابی شده در مرحله نخست داوری مقالات «تأملی بر کتاب حقوق خانواده تطبیقی، عبدالحسین محمودی، نقدکتاب فقه و حقوق، ش۹و۱۰، بهار و تابستان ۱۳۹۶»، «دین حداقلی: نقدی بر کتاب جایگاه تشریع، شورا و بیعت در فقه و حقوق اسلامی، عابدین مؤمنی، نقدکتاب فقه و حقوق، ش۹و۱۰، بهار و تابستان ۱۳۹۶» و «کتاب کاربرد قواعد فقه قضایی در حقوق خانواده در بوتة نقد، مریم­السادات محقق داماد و رقیه علوی خادم، نقدکتاب فقه و حقوق، ش۹و۱۰، بهار و تابستان ۱۳۹۶» توانستند به مرحله دوم راه پیدا کنند.

اختتامیه پانزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب با اعلام اسامی برگزیدگان و مقالات شایسته قدردانی، در بهمن ماه برگزار خواهد شد.