  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۴۳

با ارزیابی عملکرد سال گذشته؛

هیات های برتر ووشو آذربایجان شرقی معرفی شدند

هیات های برتر ووشو آذربایجان شرقی معرفی شدند

تبریز – هیات های ووشو برتر شهرستان های استان آذربایجان شرقی براساس ارزیابی عملکرد سال گذشته معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، هیات‌ های ووشو شهرستان های استان آذربایجان شرقی بر اساس معیارهای ارزیابی عملکرد در سال ۹۶ بر اساس فعالیت های خود مورد سنجش قرارگرفته و سه شهرستان برتر مشخص شدند.

براساس این گزارش، هیات ووشو شهرستان شبستر با ۹۵ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز با ریاست فریبا اکبری، هیات ووشو شهرستان مرند با ۹۰ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز با ریاست ناصر رضایی و هیات ووشو شهرستان میانه با ۸۶ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز به ریاست بهبود حسین زاده به ترتیب رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.

معیارهای ارزیابی مصوب هیات استان در سال ۹۶ شامل تعداد ورزشکاران سازمان یافته، میزبانی مسابقات استانی، میزبانی دوره های آموزشی، اعزام تیم برای مسابقات لیگ استانی و کشوری، عداد نفرات درتیم و  اردوهای استان و قامهای کسب شده تیمی استانی و انفرادی کشوری است.

کد مطلب 4511307

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها