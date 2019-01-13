هیات های برتر ووشو آذربایجان شرقی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هیات‌ های ووشو شهرستان های استان آذربایجان شرقی بر اساس معیارهای ارزیابی عملکرد در سال ۹۶ بر اساس فعالیت های خود مورد سنجش قرارگرفته و سه شهرستان برتر مشخص شدند.

براساس این گزارش، هیات ووشو شهرستان شبستر با ۹۵ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز با ریاست فریبا اکبری، هیات ووشو شهرستان مرند با ۹۰ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز با ریاست ناصر رضایی و هیات ووشو شهرستان میانه با ۸۶ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز به ریاست بهبود حسین زاده به ترتیب رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.

معیارهای ارزیابی مصوب هیات استان در سال ۹۶ شامل تعداد ورزشکاران سازمان یافته، میزبانی مسابقات استانی، میزبانی دوره های آموزشی، اعزام تیم برای مسابقات لیگ استانی و کشوری، عداد نفرات درتیم و اردوهای استان و قامهای کسب شده تیمی استانی و انفرادی کشوری است.