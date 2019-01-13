۳ تذکر به معاونت حمل و نقل وترافیک

به گزارش خبرنگار مهر، حجت نظری در جلسه امروز شورای شهر تهران در تذکری به معاونت حمل و نقل و ترافیک گفت: متاسفانه بارها از سوی بسیاری از شهروندان در دیدارهای مختلف و نیز فضای مجازی، مخاطب این انتقاد واقع شده‌ام که چرا پل‌های عابر پیاده مکانیزه نیستند یا اینکه چرا پل‌های مکانیزه خرابند. بنده هم این مساله را به معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران منتقل کرده‌ام و هنوز پاسخی مناسب داده نشده است.

وی ادامه داد:یکی از این پل‌ها، پل عابر مقابل داروخانه ۱۳آبان در خیابان کریمخان زند است که بارها در مورد ضرورت مکانیزه شدن آن به طرق مختلف تذکر داده شده اما نتیجه‌ای درپی نداشته است. پل‌های عابر مقابل برخی از مراکز خرید و مراکز تجمعی نیز مکانیزه نیست، درحالی که افراد زیادی به خصوص سالمندان ناچار هستند برای تردد از آن‌ها عبور کنند. همچنین لازم است هنگام خرابی این پل‌ها، در مدت زمان کوتاه‌تری نسبت به تعمیر اقدام شود. چرا که گاهی حتی چند هفته پله‌های برقی پلی غیرفعال بوده است.

نظری اضافه کرد:مساله دیگر، پله برقی ایستگاه مترو شادمان است. همان‌طور که می‌دانید ایستگاه مترو شادمان که درگذشته آزادی نام داشت، از قدیمی‌ترین ایستگاه‌های مترو تهران است که پس از تبدیل شدن به محل تقاطع دو خط چهار و دو، به یکی از شلوغ‌ترین ایستگاه‌ها نیز تبدیل شده است. اما این ایستگاه مترو فاقد امکانات لازم است. محلی که برای نصب پله برقی در این ایستگاه پیش‌بینی شده بود، به شکل گودالی خالی باقی مانده و شرکت متروی تهران نیز پاسخ قابل قبولی برای آن نداده است. این مساله یعنی نبودن پله‌برقی و دشواری تردد عابرین، به مساله‌ای فرسایشی تبدیل شده که مکررا به ما منتقل می‌شود و لازم است هرچه زودتر فکری نصب این پله‌های برقی صورت گیرد.

از طرف دیگر قسمت قدیمی تر ایستگاه شادمان که مربوط به خط دو مترو است، فاقد فضای لازم برای نصب پله برقی است و به همین دلیل، چهار دستگاه آسانسور در آن تعبیه شده بود که از مدت‌ها قبل، دو آسانسور آن به دلیل عملیات عمرانی اتصال به فضای خط ۴ مترو غیرفعال است. البته برخی ایستگاه‌های دیگر نیز مشکلاتی مشابه دارند که لازم است هرچه سریعتر نسبت به تهیه و نصب پله برقی و نیز تعمیر آسانسورهای غیرفعال اقدام شود.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به تذکر قدیمی خود در خصوص مساله طرح ترافیک خبرنگاران گفت: امروز که این تذکر را مطرح می‌کنم، حدود دو ماه تا پایان سال ۹۷ باقی مانده اما برخلاف شعاری که در مورد شفافیت مطرح شد و به‌رغم آنکه پیش‌تر هم بنده و هم دیگر همکاران تذکر داده‌بودیم، معاونت حمل‌ونقل و ترافیک هنوز نام رسانه‌های دریافت کننده و نیز تعداد سهمیه هر رسانه را طرح ترافیک را اعلام نکرده است.

وی ادامه داد:ضمن اینکه چرا اساسا سازوکار اعطای طرح ترافیک خبرنگاران و عکاسان خبری هنوز نامشخص است و توضیح داده نشده که بر چه اساسی و به چه افرادی طرح ترافیک خبرنگاری داده شده است؟

لذا باتوجه به گذشت چند ماه از اجرای طرح ترافیک به شیوه جدید، از معاون محترم حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران می‌خواهم ضمن انتشار موارد خواسته شده، از درآمدهای حاصله و نیز منافع طرح جدید برای مردم شهر گزارشی ارائه دهند تا بر اساس اصل شفافیت، مشخص شود که طرح ترافیک جدید چقدر در کاهش آلودگی هوا و نیز کاهش ترافیک موثر بوده و تا چه میزان به اهدافی که به هنگام تصویب طرح تشریح شده بود، رسیده‌ایم.