  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱ اسفند ۱۳۸۵، ۱۸:۱۲

در دومین دیدار دوستانه قبل از رویارویی با استرالیا؛

پیروزی پرگل تیم فوتبال امید ایران برابر امارات

پیروزی پرگل تیم فوتبال امید ایران برابر امارات

تیم فوتبال امید کشورمان در دیداری تدارکاتی موفق شد برابر تیم فوتبال امید امارات به یک پیروزی پرگل دست یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدارکه از ساعت 16 امروز و در ورزشگاه الشباب دبی برگزارشد، تیم فوتبال امید ایران با نتیجه 3 برصفر برابرتیم امید امارات به برتری دست یافت.

دراین مسابقه عادل کلاه کج در دقیقه 10، میلادی می داوودی در دقیقه 25 و احسان خرسندی در دقیقه 80 برای تیم فوتبال امید ایران گلزنی کردند.

این دومین دیدارتدارکاتی تیم فوتبال امید کشورمان قبل از رویارویی با تیم فوتبال امید استرالیا در چارچوب مرحله اول گروهی رقابتهای مقدماتی المپیک آتن است.

شاگردان وینکوبگوویچ در اولین مسابقه دوستانه خود که در روز 18 بهمن برگزارشد، در ورزشگاه آزادی با یک گل مغلوب تیم فوتبال امید بلاروس شدند.

کد مطلب 451131

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه