پیروزی پرگل تیم فوتبال امید ایران برابر امارات

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدارکه از ساعت 16 امروز و در ورزشگاه الشباب دبی برگزارشد، تیم فوتبال امید ایران با نتیجه 3 برصفر برابرتیم امید امارات به برتری دست یافت.

دراین مسابقه عادل کلاه کج در دقیقه 10، میلادی می داوودی در دقیقه 25 و احسان خرسندی در دقیقه 80 برای تیم فوتبال امید ایران گلزنی کردند.

این دومین دیدارتدارکاتی تیم فوتبال امید کشورمان قبل از رویارویی با تیم فوتبال امید استرالیا در چارچوب مرحله اول گروهی رقابتهای مقدماتی المپیک آتن است.

شاگردان وینکوبگوویچ در اولین مسابقه دوستانه خود که در روز 18 بهمن برگزارشد، در ورزشگاه آزادی با یک گل مغلوب تیم فوتبال امید بلاروس شدند.