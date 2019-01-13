محمدرضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طبق اعلام مرکز پیام و کنترل فرماندهی عملیات ۳ عملیات اطفای حریق و ۷ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش آتش نشانان همدانی در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

وی گفت: دیروز شهروندان ۳۹۰ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند که از این تعداد ۱۰ مورد منجر به عملیات شده، ۱۵ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۷۵ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۲۹۰ مورد ایجاد مزاحمت بوده است.

بیاناتی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۳ مورد آتش سوزی شامل حریق مخروبه در جولان، حریق سطل زباله در میدان پروانه ها و نشت گاز خودرو در آرامگاه بوعلی بوده است.

وی گفت: همچنین ۷ مورد عملیات امداد و نجات شامل ۲ مورد نجات افراد محبوس شده در آسانسور در صدف و پیشاهنگی، ۴ مورد نجات افراد محبوس شده در منزل در شهرک الوند، شهرک مدنی، کوچه جلالی و پردیس و عملیات امداد و نجات در حادثه اقدام به خودکشی در میدان پروانه ها توسط آتش نشانان به انجام رسید.

رئیس سازمان آتش نشانی همدان گفت: تعداد ۸ نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.