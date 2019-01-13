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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۱۵

مدیرکل کمیته امداد کرمانشاه بیان کرد:

پرداخت ۳۷۰۰ فقره وام کارگشایی به مددجویان کرمانشاهی

پرداخت ۳۷۰۰ فقره وام کارگشایی به مددجویان کرمانشاهی

کرمانشاه_مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه از پرداخت ۳۷۰۰ فقره وام کارگشایی به مددجویان کرمانشاهی خبر داد.

حسین خدرویسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:۳۶۸۱ فقره وام کارگشایی، ۷۱ فقره وام مسکن غیرمددجویی و ۱۳ فقره وام به محکومان در حبس از ابتدای سال تاکنون پرداخت شده است.

وی افزود: ۳۷۶۵ فقره وام کارگشایی و کارانگیزی به میزان ۱۱ میلیارد و ۸۹۲ میلیون تومان به مددجویان و غیرمددجویان در سرفصل های فوق پرداخت شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه بیان کرد: در زمینه وام کارگشایی ۱۰ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان به متقاضیان نیازمند پرداخت شده است.

وی گفت: کمیته امداد استان کرمانشاه همچنین از ابتدای سال تاکنون ۱۶۷ میلیون تومان وام به محکومان زندانی پرداخت کرده است.

خدرویسی تصریح کرد: یک میلیارد و ۱۴۸ میلیون تومان نیز در سرفصل وام مسکن غیرمددجویی به افرادنیازمند پرداخت شد.

کد مطلب 4511317

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