نوبخت اژدری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در روایات دینی تاکید بسیاری بر مهربانی و حمایت از حقوق جانداران وجود داشته و باید شرایط لازم برای کاهش درد حیوانات قبل از ذبح فراهم شود.
به گفته وی بیهوشی یا بیحس کردن حیوانات قبل از ذبح مصداق مهربانی با مخلوقات خدا بوده و اخلاق و اسلام نیز در فراهم آوردن شرایطی که مانع از درد کشیدن حیوان به هنگام قربانی شود، توصیههای بسیاری را آورده شده است.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان یادآور شد: با انجام پیگیریهای لازم از مراجع شرعی برخورداری تمامی مجتمعهای کشتارگاهی استان از فرایند بیهوشی یا بیحسی قبل از ذبح در اولویت قرار خواهد گرفت و به صورت جدی پیگیر عملیاتی شدن این موضوع خواهیم بود.
اژدری از برگزاری جلسهای با مدیران کشتارگاههای استان در این خصوص و طی آیندهای نزدیک خبر داد و افزود: با فراگیر شدن این اقدام به ظاهر ساده اما مهم امیدواریم در سطح کشور نیز شاهد توجه به بیهوشی دام و طیور قبل از ذبح باشیم.
وی توضیح داد: در مجتمع کشتارگاهی استان اردبیل پیش از ذبح، به دام شوک الکترونیکی وارد میشد که به دلیل عدم خونگیری کامل از حیوان دستگاههای مهارکننده تعبیه گردید تا کیفیت گوشت از بین نرفته و جلوی دست و پا زدنهای دام گرفته شود، ولی این موضوع در کاهش درد ذبح کارگشا نخواهد بود.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان اردبیل ادامه داد: معاونت امور دام جهاد کشاورزی استان اردبیل با آغوش باز از طرح بیهوشی دام و طیور استقبال کرده و با رایزنیهای نهایی امیدوار به نتیجه رسیدن این قبیل از طرحهای اخلاقی خواهیم بود.
مکروه بودن ذبح حیوان در مقابل حیوان دیگر
اژدری یادآور شد: جلوگیری از ذبح حیوان در مقابل حیوان دیگر مورد تاکید روایات دینی و اخلاقی نیز بوده و خواستار توجه به این موضوع مهم در تمامی کشتارگاههای استان هستیم.
به گفته وی متولیان کشتارگاهها از برنامههای آموزشی و ترویجی برخوردار شده ودر برنامهها و کارگاههای پیشرو بر ضرورت توجه به چنین مسائلی تاکید ویژهای خواهد شد.
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